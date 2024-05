Încă trei țări europene – Spania, Republica Irlanda și Norvegia – au luat decizia să recunoască statul Palestina, provocând nemulțumirea statului Israel.

Teoretic, statul Palestina, cu capitala la Ramallah, are trei componente: Cisiordania (unde se află și Ramallah), Gaza și Ierusalimul de Est. Practic, Gaza nu este sub controlul administrației palestiniene ci sub controlul grupării teroriste Hamas.

Deciziile celor trei țări europene de a recunoaște statul Palestina au fost anunțate de administrația palestiniană în ziua de 22 mai 2024. Cele trei decizii ar intra în vigoare la data de 28 mai 2024.

Până la decizia celor trei țări menționate, alte circa 140 de ţări recunoscuseră statul palestinian. Dintre cele 140, opt fac parte din UE: Bulgaria, Polonia, Cehia, România, Slovacia, Ungaria, Cipru şi Suedia. O decizie de recunoaștere ar urma să ia și Slovenia.

Drept răspuns la decizia din 22 mai de a recunoaște statul Palestina, Ministerul de Externe al Israelului a anunțat rechemarea “pentru consultări” a ambasadorilor săi în Irlanda şi în Norvegia. Ministrul israelian de Externe, Ben Gvir, a susținut că recunoașterea statului Palestina ar fi “o recompensă pentru ucigași”, adică pentru teroriștii din gruparea Hamas. După cum se știe, în urma atacului comis de Hamas în ziua de 7 octombrie 2023, Israelul este în război cu gruparea Hamas.

