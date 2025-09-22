Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, i-a sfătuit din nou pe români să-și reducă facturile prin portarea la furnizorii care practică tarife sub plafonul de 1,3 lei/kWh

Ministrul Energiei a precizat că, în prezent, există trei oferte sub acest nivel, fără a menționa însă numele companiilor. Bogdan Ivan a subliniat că pe o piață liberalizată, operatorii încearcă să atragă clienți, prin scăderea prețurilor.

„Sunt deja 3 oferte comerciale sub plafonul de 1,3 lei/kWh, valoarea până la care statul intervenea înainte de 1 iulie”, a afirmat ministrul, într-o postare pe o rețea socială, menționând că schimbarea furnizorului este gratuită și se poate realiza în 24 de ore.

Datele ANRE arată că Hidroelectrica rămâne furnizorul cu cel mai mic preț pentru contractele noi, 1,07 lei/kWh, urmată de Nova Power & Gas, cu 1,12 lei/kWh. Pe locul trei apare Grenerg, care propune consumatorilor casnici 1,2 lei/kWh, ofertă valabilă până la 30 septembrie, arată Hotnews.

Compania a intrat abia recent în topul celor mai ieftini furnizori, dar reputația ei este afectată de sancțiunile primite. În iunie, ANRE a amendat Grenerg cu 740.000 lei pentru 84 de nereguli, după ce mai mulți clienți au reclamat că au fost trecuți la acest furnizor, fără să semneze contracte. Controlul a confirmat că unele semnături strânse în campanii de promovare pentru panouri solare, au fost folosite pentru transferul consumatorilor. Ulterior, în august, compania a mai primit o amendă pentru refuzul de a furniza datele cerute de Autoritatea de reglementare.

În prezent, Grenerg are peste 23.000 de clienți, dintre care aproape toți casnici. ANRE a explicat că rolul său este să publice oferte comparabile în mod transparent, dar nu poate exclude din listă companiile sancționate.

În paralel, Ministerul Energiei a transmis că declarațiile lui Bogdan Ivan nu reprezintă o recomandare pentru un furnizor anume, ci o încurajare adresată românilor să utilizeze comparatorul oficial de pe site-ul ANRE.

„Respectarea legislației și aplicarea sancțiunilor rămân exclusiv în responsabilitatea ANRE. Consumatorii trebuie să știe că au la dispoziție un instrument oficial, pentru a identifica cele mai bune oferte de pe piață”, au precizat reprezentanții instituției.

