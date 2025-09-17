„Trebuie să schimbăm o literă”! Mihai Stoica, înainte de duelul cu Botoșani

Oficialul FCSB recunoaște că echipa traversează o perioadă grea, dar speră la un declic în Moldova.

FCSB se pregătește de un meci complicat în deplasarea de la Botoșani, contând pentru etapa a 10-a din Superligă. Campioana României are un start modest de sezon, cu doar o victorie în primele 9 etape și un total de 7 puncte, care o plasează pe locul 11.

Înaintea confruntării, Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al clubului, a vorbit despre situația echipei și despre speranțele sale pentru un rezultat pozitiv.

„Odată și odată trebuie să vină restartul”

Stoica a recunoscut că se așteaptă la un meci dificil, dar crede că tocmai eșecul din sezonul trecut pe terenul moldovenilor poate fi un avantaj: „E un meci complicat, bine că am pierdut anul trecut, că, dacă nu pierdeam anul trecut, mă gândeam că sigur pierdem anul ăsta. Nu ai cum să îi bați pe unii la infinit. Când ai un record foarte lung mă cam sperie. Cum am avut noi cu Rapid, iar Rapid nu ne mai bate de vreo cinci meciuri, CFR la fel, și acolo aveam probleme.”

Despre duelul direct cu formația lui Valeriu Iftime, Stoica a declarat: „Am văzut, Valeriu Iftime e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna, că nu știu ce, ne așteaptă, ne bate. Nu ar fi o noutate dacă ne bate Botoșani, ne bate toată lumea. Ar fi o surpriză să batem. Odată și odată tot ne-om restarta, trebuie să vină și declicul ăla, că declin a fost destul. Trebuie să schimbăm o literă.”

Situația din clasament

În timp ce FCSB se zbate în partea inferioară a clasamentului, adversarul de duminică are un început excelent de sezon. FC Botoșani ocupă locul 4, cu 16 puncte după 9 etape, fiind neînvinsă de cinci partide.

Astfel, duelul din Moldova devine unul extrem de important pentru roș-albaștri, care caută să-și regăsească forma și să revină în lupta pentru primele locuri.

