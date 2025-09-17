Instituția europeană a cerut informații detaliate, legate de tranzacția prin care MVM urma să preia unul dintre cei mai mari furnizori de electricitate și gaze din România

Compania energetică de stat din Ungaria, MVM, a decis să-și suspende implicarea în procesul de preluare a E.ON România, invocând o investigație suplimentară declanșată de Comisia Europeană prin mecanismul FSR (Foreign Subsidies Regulation). Instituția europeană a cerut informații detaliate legate de tranzacția prin care MVM urma să preia unul dintre cei mai mari furnizori de electricitate și gaze din România, cu peste 3,4 milioane de clienți, arată Hotnews.ro.

Reprezentanții MVM au transmis publicației e-nergia.ro că, deși compania rămâne interesată să-și extindă prezența regională și să finalizeze achiziția, costurile și incertitudinea legată de calendarul deciziei, privind aprobarea investiției i-au determinat să se retragă temporar din proces. „Intenționăm să relansăm demersul, imediat ce vom avea mai multă claritate asupra avizului de securitate națională”, au precizat oficialii.

Tranzacția a intrat încă din ianuarie în atenția autorităților române, Ministerul Energiei sesizând Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe. Ulterior, dosarul a fost transmis Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe fondul temerilor că intrarea MVM pe piața locală ar putea afecta independența energetică și ar deschide ușa unor influențe externe ostile Uniunii Europene.

Problema este accentuată de relațiile comerciale extinse ale MVM cu Gazprom și Rosatom, companii aflate sub sancțiuni internaționale. Oficialii maghiari au respins însă aceste acuzații, afirmând că aprovizionarea se va baza pe producția internă și, pe termen mediu, pe resursele offshore din Neptun Deep, potrivit unui răspuns al companiei transmis publicației de profil e-nergia.ro. Totodată, ei au invocat un viitor regulament european, care va bloca din 2026 exportul gazelor rusești către statele membre.

Deși MVM anunțase anterior că România reprezintă o piesă strategică în planurile sale de expansiune regională până în 2035, actualul blocaj ar putea întârzia cu luni de zile finalizarea tranzacției cu E.ON.

