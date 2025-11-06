Transparență totală la Minaur Baia Mare! Clubul care a primit 5 milioane € bani publici în 2025 și-a făcut publice salariile

Cel mai mare salariu la club depășește 6.700 de euro lunar, iar cele mai mici abia ajung la 1.000 de lei.

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare, instituție aflată în subordinea Primăriei, a publicat oficial toate salariile sportivilor și antrenorilor de la cele două secții principale — fotbal și handbal. Demersul, unul rar întâlnit în sportul românesc, vine în urma obligațiilor prevăzute de Legea Sportului, care impune cluburilor de drept public să depună anual date financiare complete, inclusiv bilanțurile și execuțiile bugetare.

Într-un gest de transparență extinsă, Minaur a publicat nu doar sumele totale, ci și salariile nete lunare, indemnizațiile și beneficiile conexe, precum chiria sau masa sportivilor. Deși numele nu sunt menționate, documentul precizează funcțiile — „jucător/jucătoare” și „staff tehnic” — pentru fiecare poziție din club.

Cea mai bine plătită sportivă este o jucătoare de la echipa feminină de handbal, care câștigă lunar 34.144 de lei, echivalentul a 6.709 euro la cursul actual. Alte salarii consistente se regăsesc tot în secțiile de handbal, unde remunerațiile depășesc frecvent 20.000 de lei.

Handbalul, cel mai costisitor sector al clubului

Echipele de handbal, atât cea feminină, cât și cea masculină, au cheltuieli lunare de aproximativ 520.000 de lei. La feminin, sunt în plată 29 de jucătoare, iar la masculin 21 de sportivi. La echipa bărbătească, 12 handbaliști încasează peste 20.000 de lei, cel mai mare salariu fiind de 33.000 de lei — aproape 6.500 de euro.

Nici antrenorii nu sunt departe de aceste sume. Portughezii Ferreira Joao Alexandre, tehnicianul echipei feminine, și Nuno Farelo, antrenorul formației masculine, primesc 24.780, respectiv 24.713 lei lunar — aproape 5.000 de euro.

La fotbal, unde echipa activează în Liga a III-a, sumele sunt semnificativ mai mici. Un singur jucător se apropie de pragul de 2.000 de euro, având un salariu de 10.000 de lei. Majoritatea fotbaliștilor primesc până la 5.000 de lei, iar cel mai bine plătit membru al staff-ului tehnic — cel mai probabil antrenorul principal — câștigă 8.000 de lei lunar. Bugetul total de salarii pentru secția de fotbal este de 158.365 de lei pe lună, echivalentul a circa 31.000 de euro.

Unii jucători beneficiază, suplimentar, de indemnizații pentru chirie, de până la 1.000 de lei.

În anul 2023, potrivit datelor publice de pe site-ul clubului, Minaur Baia Mare a avut cheltuieli totale de 4,6 milioane de euro. Secția de fotbal a consumat 1,19 milioane de euro, handbalul masculin 1,72 milioane, iar echipa feminină de handbal 1,71 milioane de euro.

De departe, cele mai mari ponderi în cheltuieli le-au avut salariile și taxele aferente acestora, un indicator constant în structurile sportive finanțate din bani publici.

În 2025, conform datelor AGERPRES, clubul va beneficia de 25 de milioane de lei din bugetul local al municipiului Baia Mare — aproape 4,9 milioane de euro. Informațiile apărute în august indicau însă și probleme interne: restanțe salariale de două luni la fotbal și de până la cinci luni la echipa masculină de handbal.

În prezent, secțiile clubului traversează perioade diferite din punct de vedere sportiv. Echipa de fotbal, antrenată de Francisc Dican, ocupă prima poziție în seria 8 din Liga a III-a, în timp ce handbaliștii sunt pe locul 7 din 11 în Liga Națională, iar echipa feminină pe locul 8 din 12.

