Transferuri spectaculoase în ultima zi de mercato! Rapid i-a luat pe Alin Fica și Leo Bolgado de la CFR Cluj

Giuleștenii au plătit un milion de euro și i-au convins pe cei doi fotbaliști să semneze contracte pe termen lung.

Rapid București a reușit două mutări importante pe finalul perioadei de transferuri din Superligă. Giuleștenii au ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru achiziționarea lui Alin Fica (24 de ani) și Leo Bolgado (27 de ani), într-o tranzacție în valoare de un milion de euro. Vicecampioana a păstrat 20% din drepturile economice pentru viitoarele transferuri ale celor doi.

Negocierile dintre cluburi au fost intense și s-au încheiat în ultimele ore ale ferestrei de mercato. Rapid a profitat de faptul că cei doi jucători nu mai intrau în planurile antrenorului Andrea Mandorlini și a finalizat mutările. Prezentarea oficială a celor doi este pregătită, în timp ce actele sunt în curs de finalizare.

Alin Fica, mijlocaș central cu 91 de meciuri pentru CFR Cluj, era în ultimul an de contract cu ardelenii. El a prins în acest sezon 7 partide de Superligă, în care a oferit un assist, dar și 6 meciuri în preliminariile Europa League, unde a marcat o dată. La Rapid va semna un contract pe 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane, și va încasa un salariu lunar de 12.000 de euro. Conform Transfermarkt, este cotat la 1,4 milioane de euro.

Leo Bolgado, fundaș central brazilian de 1,90 metri, a fost dorit și de FCSB, dar mutarea a căzut. În cele din urmă, Rapid a profitat și l-a convins să semneze. Jucătorul va primi un salariu lunar de 18.000 de euro. Bolgado a sosit la CFR în vara lui 2024, pentru 500.000 de euro, și a strâns 52 de meciuri în toate competițiile, marcând de 3 ori și oferind o pasă decisivă. În sezonul petrecut în Gruia a acumulat 8 cartonașe galbene și unul roșu. Este cotat la 1,8 milioane de euro.

Rapid, consolidare importantă în lot

Mutările lui Fica și Bolgado oferă soluții suplimentare pentru Rapid în compartimente-cheie. În defensivă, Leo Bolgado se alătură lui Lars Kramer, Alexandru Pașcanu și Denis Ciobotariu, în timp ce Cristi Ignat rămâne accidentat. La mijlocul terenului, Alin Fica intră într-o linie deja formată din Hromada, Kader Keida, Christensen, Gojkovic și Cătălin Vulturar.

Conform surselor GSP și Fanatik, tranzacția este considerată închisă, iar anunțul oficial al clubului din Giulești este iminent. Rapid a obținut astfel două transferuri de impact chiar înaintea închiderii pieței.

