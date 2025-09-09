Transferul lui Alin Fică la Rapid a picat! Impresarul a cerut prea mult, giuleștenii au refuzat

Negocierile s-au blocat din cauza clauzelor și bonusurilor cerute de agentul Lucian Marinescu.

Mutarea lui Alin Fică (24 de ani) de la CFR Cluj la Rapid s-a prăbușit în ultimele momente ale perioadei de mercato. Deși mijlocașul era aproape să ajungă în Giulești alături de colegul său Leo Bolgado, negocierile s-au rupt din cauza solicitărilor transmise de impresarul său, Lucian Marinescu, fost fotbalist al Rapidului.

Potrivit gsp.ro, Marinescu a cerut o primă de instalare de până la 100.000 de euro și bonusuri suplimentare pentru performanță, clauze pe care oficialii giuleșteni le-au respins.

Oferta concretă a Rapidului era mult mai modestă:

12.000 de euro salariu lunar

500 de euro pentru chirie

150.000 de euro bonus la semnătură, dar doar în cazul unei prelungiri de contract peste doi ani

În comparație, la CFR Cluj, Fică câștigă în prezent 5.000 de euro lunar, conform fanatik.ro.

Posibilă prelungire cu CFR Cluj

Intrat în ultimul an de contract cu echipa din Gruia, Alin Fică are pe masă o ofertă de prelungire din partea patronului Ioan Varga. Propunerea ar include o creștere salarială de aproximativ 70%, ceea ce ar duce venitul său lunar la 8.500 de euro. Totuși, jucătorul nu ar fi încă pe deplin convins să accepte.

Fică este un produs al clubului CFR, pentru care a debutat în Liga 1 în sezonul 2019-2020. A fost împrumutat ulterior la Rapid (2020-2021, pe atunci în Liga 2) și la Academia Recea, revenind apoi în Gruia. Până acum, a strâns 91 de meciuri, cu 6 goluri și 3 pase decisive în tricoul clujenilor.

Astfel, deși transferul la Rapid părea o certitudine, diferențele de viziune în negocieri au blocat mutarea, iar mijlocașul rămâne deocamdată la dispoziția lui Andrea Mandorlini.

