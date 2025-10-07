Transferul bombă a picat! Ioan Varga confirmă că Hakim Ziyech nu mai vine la CFR Cluj

Patronul ardelenilor a oprit negocierile după ce a aflat că starul marocan are probleme medicale la genunchi.

„Nu sunt nebun să dau atâția bani”

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat că tratativele pentru aducerea lui Hakim Ziyech (32 de ani) au fost întrerupte. Fostul jucător al lui Chelsea, Ajax și Galatasaray era dorit în Gruia, însă transferul a căzut din cauza unei accidentări serioase la genunchi.

„Am făcut mai multe verificări, atât la arabi, cât și la Galatasaray. Am descoperit că are ceva probleme la genunchiul stâng. Așa s-a întâmplat și cu Pape Abou Cisse. Are probleme destul de mari și de aceea nu a jucat în ultimul timp. El e un băiat bun, mi-a plăcut de el.

Dar a cerut mulți bani și nu sunt nebun să dau atât de mulți bani pe un jucător care nu ne poate ajuta. Voia 2,5 milioane de euro. Am închis discuția cu el. Îi doresc numai bine”, a declarat Ioan Varga pentru GSP.ro.

Ziyech, liber de contract, dar cu probleme medicale

Conform informațiilor apărute în ProSport, oficialii CFR Cluj au renunțat definitiv la idee după ce au primit confirmarea problemelor medicale. Ziyech se afla liber de contract după despărțirea de Al Duhail, în vara acestui an, și încă nu și-a găsit o nouă echipă.

Mijlocașul ofensiv marocan a cunoscut apogeul carierei la Ajax Amsterdam, cu care a ajuns în semifinalele Ligii Campionilor în 2019. A fost transferat ulterior de Chelsea pentru 40 de milioane de euro, cucerind Liga Campionilor în 2021.

După o perioadă oscilantă în Premier League, Ziyech a fost împrumutat la Galatasaray, apoi a semnat în 2024 cu Al Duhail, însă aventura sa în Qatar s-a încheiat rapid din cauza accidentărilor repetate.

Performanțe impresionante în cariera internațională

Ziyech are 64 de selecții și 10 goluri pentru naționala Marocului, alături de care a atins cea mai mare performanță din istoria țării: locul 4 la Cupa Mondială din 2022, pierzând finala mică în fața Croației.

În ciuda palmaresului impresionant, starea fizică a jucătorului l-a făcut pe Varga să renunțe la negocieri. Astfel, visul de a-l vedea pe fostul star al lui Chelsea în tricoul CFR-ului se încheie înainte de a începe.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!