Transfer în impas, dar nu pierdut! Munteanu își păstrează poziția

FCSB a negociat pentru aducerea lui Louis Munteanu, însă discuțiile s-au blocat după cerințele salariale ale jucătorului.

FCSB a încercat să îl transfere pe Louis Munteanu, însă atacantul ar fi solicitat un salariu de 60.000 de euro, motiv pentru care clubul a decis să oprească negocierile pentru a menține echilibrul din vestiar. În ciuda blocajului, fostul atacant al roș-albaștrilor, Adrian Neaga, este convins că mutarea nu a căzut definitiv și că ambele părți sunt, de fapt, interesate să ajungă la un acord.

Neaga consideră că situația actuală a jucătorului la CFR Cluj a fost influențată de startul dificil de sezon și crede că odată cu venirea lui Daniel Pancu, jucătorul ar putea reveni la forma de anul trecut. În plus, fostul internațional afirmă că Munteanu poate fi util și pentru echipa națională și că, în cele din urmă, transferul la FCSB se va realiza.

„Știm ce s-a întâmplat la CFR, la începutul acestui sezon, iar asta se reflectă și în clasament… Era normal ca Louis să nu aibă o evoluție la fel de bună ca în campionatul trecut. Odată cu venirea lui Pancu, va apărea o stabilitate mai mare față de ce a fost până acum. Trebuie să își revină și Louis. Mie îmi place foarte mult. Are calități de atacant. Cred că își va reveni și cred că poate ajuta naționala, chiar și acum. Nu cred că a refuzat FCSB. Eu cred că, într-un timp scurt, se va face acest transfer. Și Louis Munteanu are nevoie de Steaua (n.r. FCSB), dacă, sigur, nu va primi o ofertă de la un club mare din Europa. Și Steaua (n.r. FCSB) are nevoie de Louis Munteanu. Gândiți-vă cum ar arăta echipa cu Louis Munteanu și cu Bîrligea pe teren! Când ai doi jucători ca ei, schimbi sistemul, asta e! Sunt antrenori foarte buni la FCSB, care pot găsi soluții”, a spus Adrian Neaga la GSP.

Munteanu, ferm pe poziții înaintea iernii

Louis Munteanu a vorbit și el despre discuțiile cu FCSB, fără a oferi detalii, dar lăsând să se înțeleagă că totul se va clarifica în perioada de mercato din iarnă. Atacantul respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi fost „obraznic”, subliniind că a cerut doar ceea ce consideră că merită.

„Sunt bine, îmi văd de treaba mea, sper să-mi ajut echipa. Ce s-a întâmplat (n.r. la negocierile cu FCSB)? Nimic, ce să se întâmple?! Când o să vină iarna, o să vedeți, nu sunt aici să vorbesc despre așa ceva. Cu ce am fost obraznic eu? Trebuia să mă duc pe condițiile lui (n.r. ale patronului de la FCSB)? Am și eu pretențiile mele. Am cerut și eu ce am considerat că merit și dacă nu a vrut să îmi dea…”, a spus jucătorul.

