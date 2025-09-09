Transfer de top pentru CFR Cluj! Islam Slimani a semnat după oferta lui Nelu Varga

Golgheterul all-time al Algeriei a acceptat contractul din Gruia.

CFR Cluj continuă campania spectaculoasă de transferuri din această vară. După aducerea lui Kurt Zouma, clubul din Gruia l-a convins și pe Islam Slimani, atacantul de 37 de ani, să se alăture lotului. Considerat cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei, Slimani a trecut cu succes vizita medicală și urmează să fie prezentat oficial.

Slimani deține un palmares impresionant la nivel internațional. A înscris 47 de goluri în 102 apariții pentru naționala Algeriei și a evoluat pentru cluburi importante, precum Sporting Lisabona, Leicester City, Newcastle United, Fenerbahce, Monaco sau Olympique Lyon. Perioada sa de vârf a fost la Sporting CP, unde a marcat 61 de goluri în 123 de meciuri.

Detaliile contractului negociat de Nelu Varga

Atacantul a sosit luni după-amiaza la Cluj-Napoca, unde a efectuat vizita medicală, iar după rezultatele favorabile a parafat înțelegerea cu CFR. Conform informațiilor obținute de Gazeta Sporturilor, Slimani va încasa un salariu de 8.500 de euro pe lună.

Contractul include și clauze atractive legate de performanță. Bonusul pentru câștigarea titlului în Superliga depășește suma de 100.000 de euro, în timp ce o eventuală calificare în grupele cupelor europene i-ar putea aduce atacantului până la 200.000 de euro, în funcție de competiția atinsă: Champions League sau Europa League.

Slimani vine la Cluj din postura de jucător liber de contract. Ultima dată a fost legitimat la Belouizdad, echipă din Algeria, însă în prima jumătate a anului a fost împrumutat la Westerlo, în Belgia. Despărțirea definitivă de clubul din țara natală i-a permis să semneze liber cu CFR Cluj, unde va încerca să confirme statutul de transfer de marcă al verii.

