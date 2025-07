Transfer de impact pentru fotbalul românesc! Ianis Stoica merge în Portugalia pentru 1,35 milioane de euro

Hermannstadt face profit considerabil din cel mai valoros jucător vândut în această vară.

Ianis Stoica (22 de ani), unul dintre cei mai curtați fotbaliști români ai verii, va semna cu Estrela Amadora, formație din prima ligă portugheză, după ce Hermannstadt a ajuns la un acord pentru transferul său. Gazeta Sporturilor a aflat toate detaliile tranzacției, în urma căreia clubul sibian obține 1.350.000 de euro, plus 20% dintr-un eventual transfer ulterior.

Extrema ofensivă a fost ținta mai multor cluburi în această perioadă. Dinamo București a fost aproape de o înțelegere, însă negocierile s-au blocat după ce Stoica și-a schimbat poziția, iar o altă ofertă, venită din Turcia, în valoare de un milion de euro, a fost considerată insuficientă de patronul Claudiu Rotar.

În cele din urmă, Estrela Amadora a venit cu o propunere care s-a apropiat de prețul cerut inițial, 1,5 milioane de euro, iar Hermannstadt a acceptat să vândă. Stoica va semna un contract pe 2 ani, cu un salariu de 250.000 de euro net pe sezon, echivalentul a aproximativ 21.000 de euro lunar.

Transferul îi aduce și lui Marius Măldărășanu o sumă importantă

Hermannstadt nu este singurul beneficiar financiar al mutării. Antrenorul Marius Măldărășanu va încasa 135.000 de euro, adică 10% din suma de transfer, în baza unei clauze stabilite cu conducerea clubului.

Din informațiile GSP, Hermannstadt plătise anterior 500.000 de euro către FCSB pentru a-l achiziționa pe Stoica, în sezonul 2023-2024. Acum, cu un preț de revânzare de 1.350.000 de euro, profitul net al clubului sibian este de 850.000 de euro.

În plus, înțelegerea cu portughezii include un procent de 20% dintr-un eventual transfer viitor, ceea ce ar putea crește semnificativ câștigul pe termen lung pentru gruparea ardeleană.

„Eu am discutat cu Ianis Stoica atunci când am avut OK-ul și domnul Gigi Becali mi-a zis că s-a înțeles cu Hermannstadt. Inițial, în prima zi, totul a fost OK. Inclusiv condiția legată de numărul de pe spate, era ceva important pentru el, și am agreat-o. După care, a doua zi s-au schimbat lucrurile”, a povestit Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

„După ce am simțit în prima zi, următoarea discuție mi s-a părut complet diferită. El venea de la un alt club, nu de la FCSB. Totuși, tratează Dinamo cu respect! Dacă ai apucat să spui niște lucruri și să ți le asumi, nu e corect să te întorci așa în 24 de ore”, a completat Nicolescu.

Transferul la Estrela Amadora marchează un pas important în cariera lui Ianis Stoica, cotat în prezent la 2 milioane de euro pe Transfermarkt. Cu 12 goluri și 5 pase decisive în sezonul trecut, în 37 de apariții pentru Universitatea Cluj (unde a evoluat sub formă de împrumut), Stoica își confirmă ascensiunea și se alătură unui campionat competitiv, cu vizibilitate în Europa.

