Transfer cu scandal la FCSB! Ujpest pregătește un litigiu uriaș după mutarea lui Andre Duarte

FCSB riscă să plătească despăgubiri de peste un milion de euro pentru fundașul portughez.

FCSB a anunțat oficial transferul fundașului portughez Andre Duarte, însă mutarea, privită inițial ca una importantă pentru apărarea campioanei României, riscă să fie umbrită de un nou scandal internațional. Ujpest, ultimul club la care a evoluat jucătorul, intenționează să reclame transferul la FIFA și să solicite despăgubiri consistente, considerând că ruptura contractuală s-a produs în mod neregulamentar.

Andre Duarte s-a despărțit unilateral de Ujpest după un conflict cu staff-ul tehnic, perioadă în care a fost trimis la echipa secundă. Portughezul a devenit liber de contract și a semnat cu FCSB, însă va putea evolua pentru campioană abia începând cu anul viitor. Situația părea rezolvată, dar clubul din Ungaria contestă modul în care s-a produs rezilierea și se pregătește să deschidă un litigiu împotriva atât a jucătorului, cât și a celor de la FCSB.

Ujpest cere 1,7 milioane de euro: clauză + investiția în jucător

Conform informațiilor publicate de iamsport.ro, Ujpest solicită aproximativ 1,7 milioane de euro despăgubiri. Suma este formată din clauza de reziliere de 1,2 milioane de euro și cei 480.000 de euro plătiți pentru transferul lui Duarte de la Osijek, realizat în august 2024.

Dacă litigiul ajunge pe masa FIFA și Ujpest primește câștig de cauză, atât FCSB, cât și jucătorul ar urma să suporte costurile în mod egal: câte 850.000 de euro fiecare. Ar fi o lovitură considerabilă pentru campioana României, care abia a oficializat transferul și a anunțat că fundașul va purta tricoul cu numărul 3.

Situația nu este însă nouă pentru Andre Duarte. Fundașul portughez a fost implicat într-un conflict asemănător și în 2023, atunci când FCU Craiova a reclamat faptul că jucătorul mai avea un an de contract, în timp ce acesta și impresarul lui susțineau că înțelegerea expirase la 30 iunie 2023. Duarte nu s-a mai întors în Bănie și a semnat ulterior cu Osijek, unde a evoluat timp de un an înainte de transferul la Ujpest.

FCSB a transmis în comunicatul oficial că fundașul de 28 de ani a efectuat vizita medicală, a semnat contractul și se va alătura echipei luna viitoare, dorindu-i „cât mai multe succese în tricoul roș-albastru”. Totuși, debutul său ar putea fi însoțit de un context tensionat, având în vedere posibila anchetă care se profilează la FIFA.

