De la începutul acestei săptămâni, tramvaiele de pe liniile 1, 7, 10, 19 și 25 opresc în stația „Piața Eroii Revoluției”. În urma lucrărilor de modernizare a zonei, bucureștenii care foloseau frecvent acest mijloc de transport au fost nevoiți să găsească alte alternative.

Sectorul 4 al Municipiului București a încheiat cele mai ample lucrări de resistematizare și de regenerare urbană derulate în ultimii ani în București și pune astfel zona Eroii Revoluției pe harta celor mai noi și mai moderne repere urbane din București.

statia Piata Eroii Revolutiei

Alături de aceste lucrări specifice ancorării infrastructurii rutiere din zonă în realitatea cotidiană a anului 2024, Sectorul 4 a dat în folosință pasajul pietonal subteran Eroii Revoluției, obiectiv început în urmă cu 14 ani și, ulterior, abandonat până la momentul luării în administrare de către Sectorul 4, când se afla la un pas de prăbușire. Pasajul are o lungime de 40 de metri, o lățime de 4,5 metri, trei căi de acces, trei escalatoare (scări rulante) și trei lifturi pentru persoanele cu dizabilități. Acestora li se adaugă un grup sanitar amplasat în subteran, două spații tehnice și o poartă de adăpost civil.

Circulația rutieră este îmbunătățită substanțial , a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

„Situația intersecției Eroii Revoluției era una extrem de precară, iar lucrările inițiate acum 12 ani erau abandonate. Am preluat acest proiect de la Consiliul General al Municipiului București și astăzi, acest nod intermodal important, care face legătura între stația de metrou și stația de tramvai de la Eroii Revoluției, este gata. De asemenea, peste 7 ani, va fi conectat și la stația de metrou Eroii Revoluției 2, parte componentă a liniei M4. Modernizarea a avut două componente principale: infrastructură și estetică. La nivel de infrastructură, circulația este îmbunătățită substanțial. S-a intervenit pe toate străzile adiacente, iar zona este mai bine organizată. Dincolo de aspectul practic, am ținut cont și de componenta estetică. În această zonă se află Cimitirul Eroilor și Cimitirul Bellu, locuri cu o valoare istorică semnificativă, fapt pentru care am cooptat în acest proiect specialiști ai Ministerului Culturii, pentru a integra armonios aspectul istoric și cel modern. Numele final al proiectului este „Poarta Eroilor”, o denumire care reflectă atât importanța istorică a zonei, cât și modernizarea ei”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Costul întregii lucrări a fost de 25,2 milioane de euro și a presupus regenerarea urbană a zonei Eroii Revoluției, însemnând relocarea și înlocuirea anumitor rețele de utilități, înlocuirea stâlpilor, a liniei de contact și catenarelor liniilor de tramvai, finalizarea pasajului rutier subteran, resistematizarea circulației rutiere, modernizarea și reabilitarea tuturor arterelor de circulație, inclusiv unele adiacente zonei (Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Iosif, Mitropolit Grigore), precum și lucrări de amenajarea peisagistică a spațiilor publice.

Inspirată din lucrările arhitectului spaniol Santiago Calatrava

În privința reamenajării peisagistice, este de menționat faptul că aceste lucrări au însemnat refacerea și înființarea de noi spații verzi, de care s-au ocupat angajații Totul Verde. pe ambele trotuare, precum și gazonarea liniei de tramvai în zona noii stații STB, ce este acoperită de structura metalică inspirată din lucrările arhitectului spaniol Santiago Calatrava, al cărei cost este de 5,3 milioane de euro.

Accesul călătorilor către această stație este realizat prin intermediul pasajului pietonal subteran ce este monitorizat video în permanență, pentru descurajarea actelor antisociale și datorită căruia stația de metrou Eroii Revoluției va putea fi autorizată ISU. Mai mult decât atât pasajul pietonal subteran interconectează stațiile de tramvai cu stația de metrou și cu trotuarele.

Totodată, pe lângă măsurile de resistematizare a circulației rutiere și pietonale anterior menționate, întreaga zonă de la Eroii Revoluției are astăzi un nou aspect, odată cu construirea în centrul intersecției, în perimetrul refugiilor de tramvai, a Porții Eroilor. Inspirată din lucrările celebrului arhitect spaniol Santiago Calatrava, noua construcție a fost proiectată ca o structură integratoare de tip “reper urban”, cu caracter unicat și deosebit, sculptural-arhitectural, care să valorifice patrimoniul cultural și care să aducă un omagiu eroilor noștri care au luptat pentru siguranța și integritatea României de astăzi.