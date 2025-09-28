Traian Băsescu vrea să redevină cetățean al Republicii Moldova: Am amânat demersul pentru a evita interpretările electorale

Maria Băsescu, soția fostului președinte, deține în continuare dublă cetățenie și a participat la vot duminică, în calitate de cetățean moldovean

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat că va iniția, în perioada următoare, procedurile legale pentru a redobândi cetățenia Republicii Moldova. Băsescu a precizat că a decis să nu facă acest pas înainte de alegerile parlamentare de duminică, pentru a nu alimenta speculații cu tentă politică.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac, pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a declarat fostul șef al statului, la Digi24.

Maria Băsescu, soția fostului președinte, deține în continuare dublă cetățenie și a participat la vot duminică în calitate de cetățean moldovean.

Traian Băsescu a obținut cetățenia Republicii Moldova în 2016, după depunerea jurământului la Ambasada Republicii Moldova din București. Cetățenia i-a fost acordată prin decretul președintelui de atunci, Nicolae Timofti. Câțiva ani mai târziu, Igor Dodon, succesorul lui Timofti, i-a retras cetățenia lui Băsescu, acuzând nereguli în procesul de acordare.

Deși fostul președinte român a contestat decizia în instanțele moldovenești, demersul său nu a avut succes. Retragerea cetățeniei nu a vizat-o și pe Maria Băsescu.

