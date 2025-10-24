Fostul președinte reacționează după ce s-a aflat că premierul Ilie Bolojan a locuit patru luni într-o vilă de protocol destinată exclusiv foștilor șefi de stat

Fostul președinte Traian Băsescu a avut prima reacție publică după ce s-a aflat că premierul Ilie Bolojan a locuit timp de patru luni în vila de protocol din strada Gogol nr. 2, o locuință rezervată legal doar foștilor șefi de stat. Într-o declarație pentru presa centrală, Băsescu a confirmat că a discutat telefonic cu actualul premier despre această situație, precizând că a refuzat orice reședință de protocol și a solicitat un apartament simplu.

„Da, am avut o discuție telefonică, ocazie cu care l-am informat că refuz orice vilă. Am solicitat un apartament nemobilat într-un bloc. Cu ocazia discuției, având în vedere experiențele anterioare și faptul că sunt un pensionar care nu mai îndeplinește nicio funcție publică, am cerut secretizarea adresei”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu a evitat alte comentarii legate de decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan, însă reacția sa survine pe fondul unui scandal privind legalitatea folosirii vilei de protocol din strada Gogol.

Conform unui document oficial transmis de RA-APPS către Cabinetul prim-ministrului pe 1 iulie 2025, imobilul de 387,76 metri pătrați și curte de peste 1.100 de metri pătrați este destinat exclusiv foștilor șefi de stat, în baza Hotărârii de Guvern nr. 60/2015. În același document, RA-APPS preciza clar că vila poate fi atribuită altor persoane doar după modificarea actului normativ care îi reglementează regimul juridic.

În ciuda acestor precizări, premierul Bolojan s-ar fi mutat în vila din Gogol nr. 2 încă de la sfârșitul lunii iunie 2025, fără bază legală. Abia pe 23 octombrie, Executivul a adoptat o hotărâre cu regim confidențial care schimbă destinația imobilului, legalizând astfel retroactiv locuirea premierului în reședința respectivă.

Surse guvernamentale au confirmat că hotărârea este clasificată, iar conținutul și numărul documentului nu sunt publice. Până la apariția sa în Monitorul Oficial, singurul document vizibil rămâne adresa RA-APPS, care confirmă că premierul a locuit în afara cadrului legal timp de aproape patru luni.

Imobilul din strada Gogol nr. 2 fusese atribuit anterior lui Traian Băsescu ca reședință oficială după încheierea mandatului său prezidențial, conform prevederilor legale. După decizia definitivă a instanței privind colaborarea sa cu fosta Securitate, RA-APPS a început procedurile de eliberare a locuinței, dar regimul juridic al acesteia a rămas neschimbat — destinat foștilor șefi de stat.

În prezent, Guvernul nu a oferit o explicație publică detaliată cu privire la motivele și urgența adoptării hotărârii de guvern secretizate.



