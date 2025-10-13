Tragedie pe Șoseaua Berceni! O mamă a murit, iar fetița ei de 2 ani a fost transportată la spital

Un accident cumplit a avut loc luni, 13 octombrie 2025, pe Șoseaua Berceni din București, în fața Complexului Comercial Apărătorii Patriei. O femeie de 35 de ani și fetița ei de 2 ani, aflată într-un cărucior, au fost lovite pe trecerea de pietoni de un tânăr de 20 de ani. Mama a decedat, iar copilul a fost rănit și transportat la spital.
Momente sfâșietoare pe Șoseaua Berceni
Într-un moment sfâșietor, telefonul femeii a sunat în timp ce aceasta zăcea inconștient pe asfalt: la celălalt capăt era fiul ei de 10 ani. Echipajele SMURD au încercat resuscitarea, însă fără succes. Șoferul a declarat că a încercat să evite „ceva”, iar poliția anchetează circumstanțele accidentului.
CITEȘTE ȘI – Doliu în muzica românească! Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5, a murit la 60 de an
Acest incident aduce în prim-plan pericolele traversării neregulamentare și importanța atenției maxime în trafic, mai ales în zonele aglomerate.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.