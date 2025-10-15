Tragedie în Venezuela: 14 mineri au murit într-o mină de aur din sud-estul țării

De către

Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunțat marți echipele de salvare, informează AFP, potrivit Reuters.

Sistemul național de gestionare a riscurilor, format din servicii de urgență și personal militar, a precizat într-un comunicat că a fost instalat ‘un post de comandament pentru coordonarea operațiunilor de recuperare a celor 14 corpuri’ în localitatea El Callao, situată într-o regiune aflată la granița cu Guyana și Brazilia.

O înregistrare video care circula pe rețelele de socializare arată salvatori scoțând un corp dintr-o apă noroioasă.

Primarul din El Callao, Jesus Coromoto Lugo, și-a prezentat condoleanțele familiilor victimelor, amintind că minerii ‘munceau pentru a-și câștiga existența’ în mina ‘Cuatro Esquinas de Caratal’, aflată la circa 850 de kilometri sud-est de Caracas.

Luni, primarul difuzase imagini care arătau inundațiile provocate de ploile abundente căzute în această regiune a statului Bolivar.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!