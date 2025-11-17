Tragedie în sportul paralimpic! A murit Paige Greco, campioana olimpică din 2021: „Suntem devastați de pierderea ei”

Ciclismul mondial este în doliu după moartea neașteptată a australiencei Paige Greco, medaliată cu aur la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.

Durere imensă în lumea sportului paralimpic. Paige Greco, una dintre cele mai valoroase cicliste din Australia, a decedat duminică, 16 noiembrie, la doar 28 de ani, în urma unui „episod medical subit” petrecut în locuința ei din Adelaide, potrivit Reuters.

Născută cu paralizie cerebrală, Greco a fost un exemplu de forță, perseverență și pasiune. Deși a avut probleme de coordonare pe partea dreaptă a corpului, ea a refuzat să fie limitată de diagnosticul medical și a urmat o carieră sportivă impresionantă.

Aur și record mondial la Jocurile Paralimpice din Tokyo

La Jocurile Paralimpice din 2021, desfășurate la Tokyo, Paige Greco a scris istorie pentru Australia. A câștigat medalia de aur în proba de urmărire individuală pe 3000 de metri, stabilind și un record mondial, performanță care i-a adus recunoaștere internațională.

Pe lângă titlul olimpic, sportiva a mai cucerit două medalii de bronz la competițiile de pe velodromul japonez. În august 2024, Greco își confirmase forma excelentă, urcând pe podiumul Campionatului Mondial de Cursă Paralimpică pe Șosea, în Belgia, unde obținuse bronzul.

„Paige a adus bucurie și mândrie în viețile noastre”

Familia campioanei a emis un comunicat emoționant, cerând intimitate în aceste momente cumplite:

„Paige a însemnat totul pentru noi. Bunătatea, determinarea și căldura ei ne-au impactat familia în fiecare zi. Ea a adus atât de multă bucurie și mândrie în viețile noastre, iar durerea morții ei e ceva ce vom purta pentru totdeauna”, a transmis mama ei, Natalie Greco.

„Chiar dacă suntem devastați de pierderea ei, suntem incredibil de mândri de persoana care era și de modul în care a reprezentat Australia. Suntem recunoscători pentru susținerea arătată de atâția oameni, coechipieri și prieteni. Paige s-a bucurat de aceste legături și a fost iubită enorm. Cerem intimitate, timp și spațiu pentru a naviga această pierdere copleșitoare”, a mai spus familia.

O viață scurtă, dar plină de inspirație

Paige Greco a început sportul în adolescență, practicând mai întâi atletismul. Ulterior, s-a orientat către ciclism, disciplina care i-a adus cele mai mari satisfacții. A fost considerată o pionieră a noii generații de sportivi paralimpici, fiind implicată activ și în proiecte educaționale pentru tinerii cu dizabilități.

Prin talentul, optimismul și modestia ei, Greco a devenit un simbol al speranței și al puterii de a depăși limitele impuse de soartă.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!