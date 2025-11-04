Tragedie în lumea Stelei! Gheorghe Cristache, fost fundaș al roș-albaștrilor, trece prin momente cumplite

La 74 de ani, fostul internațional român se confruntă cu probleme grave de sănătate și s-a izolat complet de lume.

Fotbalul românesc traversează din nou un moment trist. Gheorghe Cristache, fost fundaș al Stelei București și al echipei naționale, se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Potrivit apropiaților, la 74 de ani, fostul mare stelist s-a izolat complet, evitând inclusiv contactul cu prietenii săi de odinioară.

Născut în 1951, Cristache a fost unul dintre jucătorii de bază ai Stelei între 1968 și 1974, o perioadă în care clubul din Ghencea domina fotbalul românesc și forma generații de legendă. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om discret, modest și profund dedicat echipei, care a rămas mereu legat de culorile roș-albastre.

O carieră respectată și meciuri memorabile pentru România

Cristache a fost convocat de trei ori la echipa națională a României, debutând în 1973, într-un amical cu Franța, iar apoi evoluând împotriva unor adevărate forțe ale lumii fotbalului.

Cel mai notabil moment al carierei sale internaționale a venit în turneul din America de Sud, unde România a înfruntat Brazilia și Argentina. În meciul disputat la São Paulo, pe legendarul stadion „Morumbi”, în fața a peste 70.000 de spectatori, Cristache a fost titular în confruntarea cu Jairzinho, Rivellino, Leivinha și Edu, într-o partidă pierdută cu 0–2.

Pe teren, alături de el, s-au aflat alte nume uriașe ale fotbalului românesc: Dudu Georgescu, Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu și Cornel Dinu.

O legendă uitată, care trăiește în tăcere

După retragerea din activitate, Gheorghe Cristache a ales să ducă o viață retrasă, departe de atenția publică. În prezent, trece printr-o perioadă dificilă din cauza stării de sănătate și a preferat să se izoleze, refuzând chiar și apelurile celor mai apropiați prieteni, pentru a nu-i împovăra cu suferința sa.

Vestea vine la scurt timp după dispariția lui Costică Zamfir, un alt mare nume al Stelei, iar comunitatea roș-albastră resimte din plin pierderea și suferința foștilor săi eroi.

Pentru mulți suporteri, Cristache rămâne un simbol al devotamentului și al eleganței pe teren — un jucător care a apărat culorile Stelei cu demnitate și care astăzi merită amintit și sprijinit.

