Tragedie în fotbalul sârbesc! Antrenorul Mladen Zizovic a murit pe teren, în timpul unui meci

Tehnicianul echipei Radnicki 1923 Kragujevac s-a prăbușit în minutul 21 al partidei și nu a mai putut fi salvat, în ciuda intervenției medicilor.

Fotbalul din Serbia este în doliu după moartea fulgerătoare a antrenorului Mladen Zizovic, care s-a prăbușit pe pista de atletism, în timpul meciului dintre Mladost Lucani și Radnicki 1923 Kragujevac, disputat duminică seară.

Incidentul s-a produs în minutul 21 al confruntării, chiar în fața băncii tehnice a oaspeților. Medicii au intervenit imediat, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, Zizovic a fost declarat decedat la scurt timp după ce a fost transportat spre spital.

Partida a fost oprită definitiv după aproape 20 de minute de întrerupere, arbitrul fluierând finalul în minutul 41, când vestea tragică a fost confirmată oficial.

Clubul Radnicki 1923, mesaj emoționant: „Am pierdut un om bun și un prieten”

Formația din Kragujevac a confirmat decesul antrenorului printr-un comunicat profund emoționant:

„**Cu cea mai profundă tristețe, informăm publicul, suporterii și prietenii sportului că antrenorul nostru principal, Mladen Zizovic, a decedat în timpul meciului din această seară dintre Mladost și Radnicki, la Lucani.

Clubul nostru a pierdut nu doar un mare antrenor, ci, mai presus de toate, un om bun, un prieten și un om de sport care, prin cunoștințele, energia și noblețea sa, a lăsat o amprentă profundă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut.

Radnicki transmite cele mai sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor și tuturor celor care au împărtășit dragostea pentru fotbal cu el. Odihnește-te în pace, Mladen.**”

Nenad Lalatovic, martor al tragediei: „S-a luptat pentru viața lui, scotea niște sunete ciudate”

Adversarul său din acea seară, Nenad Lalatovic, antrenorul echipei Mladost Lucani, a povestit momentele cumplite trăite pe teren:

„**Fotbalul nu a fost în prim-plan, viața umană este cea mai importantă. Am auzit doar cum a căzut ceva, un zgomot… am alergat imediat. S-a luptat pentru viața lui, scotea niște sunete ciudate.

Am auzit că avusese probleme cu inima mai demult. Un șoc mare, o tragedie pentru familie. Nu am mai fost niciodată într-o astfel de situație… mint, am fost, când a murit Vladimir Dimitrijevic. Am fost șocat și acum mi s-a făcut pielea de găină. O situație oribilă… transmit condoleanțe familiei.**”

O carieră dedicată fotbalului

Originar din Bosnia și Herțegovina, Mladen Zizovic a avut o carieră de peste un deceniu ca jucător, evoluând în campionatele din Bosnia și Albania. După retragerea din activitate, în 2017, a devenit antrenor și a condus echipe importante din regiune, precum Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Borac Banja Luka și FC Shkupi.

Înainte de tragedie, fusese numit antrenor principal la Radnicki 1923 Kragujevac pe 23 octombrie, în încercarea clubului de a redresa un start modest de sezon.

Comunitatea fotbalistică din Serbia și din întreaga regiune i-a adus omagii, deplângând pierderea unui tehnician respectat și a unui om apreciat pentru profesionalismul și modestia sa.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!