Tragedie în fotbalul bulgar! Lyuboslav Penev trece prin cel mai greu moment al vieții sale

Fostul mare atacant al Bulgariei a fost diagnosticat cu cancer la rinichi și se află internat într-o clinică din Germania.

Lyuboslav Penev, una dintre cele mai respectate figuri ale fotbalului bulgar, se confruntă cu o situație medicală extrem de gravă. Ajuns la 59 de ani, fostul golgeter al naționalei a fost diagnosticat cu cancer la rinichi și este tratat într-un centru oncologic din Germania, unde medicii încearcă în aceste zile să-i stabilizeze organismul. Potrivit presei din Bulgaria, starea sa este critică, iar slăbirea masivă din ultimele săptămâni a făcut imposibilă, deocamdată, începerea curei de chimioterapie.

Anunțul a provocat emoție puternică în Bulgaria, iar familia lui Penev a reacționat imediat, lansând o campanie umanitară pentru a strânge fonduri necesare tratamentului. Oamenii apropiați fostului fotbalist au transmis un mesaj care a mobilizat întreaga țară. În comunicatul public, familia a spus: „Astăzi, una dintre cele mai mari legende bulgare se luptă pentru viața sa. Lyuboslav Penev ne-a adus victorii, mândrie și putere, acum noi trebuie să-i oferim speranță. Vă rugăm, să fim umăr la umăr și să-i întindem o mână de ajutor omului care nu a încetat niciodată să dea totul pentru Bulgaria.”

Un simbol al anilor ’90, din nou în fața unei lupte pentru viață

Pentru Penev, aceasta nu este prima confruntare cu o boală gravă. În 1994, înaintea Campionatului Mondial din SUA, unde Bulgaria a reușit cea mai mare performanță din istoria sa, atingând semifinalele, atacantul a fost diagnosticat cu cancer testicular. Recuperarea sa de atunci, într-un moment crucial al carierei, a rămas una dintre cele mai impresionante reveniri din fotbalul european.

Cariera lui Penev este legată în special de CSKA Sofia, clubul la care s-a format și de unde a devenit idolul fanilor. Transferul său în Spania l-a consacrat la nivel internațional, evoluând pentru Valencia și Atletico Madrid, două echipe unde a fost considerat una dintre cele mai puternice prezențe ofensive ale anilor ’90. Ulterior, a mai jucat la Compostela, Celta Vigo și alte formații iberice, lăsând în urma sa un parcurs notabil.

Pentru naționala Bulgariei, Penev a adunat 62 de selecții și a înscris 14 goluri, fiind parte a unei generații memorabile. Ca antrenor, a lucrat în special în Bulgaria și a avut sub comandă nume din fotbalul românesc precum Daniel Pancu și Florentin Petre. Performanța majoră din cariera de tehnician rămâne titlul câștigat în 2011 cu Litex Lovech. Ultima sa experiență pe bancă a fost la Lokomotiv Plovdiv.

Impactul său asupra fotbalului bulgar este atât de puternic încât numeroși jucători i-au transmis mesaje de sprijin. Printre ei, și internaționalul Georgi Milanov, legitimat la Dinamo, care a fost antrenat de Penev la Litex. Pe Instagram, Milanov a transmis: „Domnule antrenor, ați fost întotdeauna un exemplu de spirit de luptă și m-ați învățat să nu renunț niciodată. Știu că veți reuși și de această dată! Sunt alături de dumneavoastră, așa cum sunt toți cei pe care i-ați inspirat în Bulgaria și nu numai.”

