Tragedie în familia Lukaku! Tatăl atacantului de la Napoli a murit la doar 58 de ani

Romelu Lukaku este în doliu după dispariția tatălui său, Roger, fost fotbalist al naționalei Zairului.

Romelu Lukaku, atacantul lui Napoli și golgheterul all-time al naționalei Belgiei, trece prin momente grele după ce tatăl său, Roger Lukaku, a încetat din viață la vârsta de 58 de ani. Vestea a fost confirmată de site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Roger Lukaku a fost un atacant cunoscut în prima ligă din Belgia și a evoluat pentru naționala Zairului, actuala Republică Democrată Congo. De-a lungul carierei sale, a înscris 47 de goluri în 135 de meciuri în campionatul belgian, jucând pentru echipe precum RFC Seraing și Germinal Ekeren.

Pe rețelele de socializare, Romelu Lukaku i-a adus un omagiu emoționant părintelui care i-a fost model în viață și carieră. „Mulțumesc că m-ai învățat tot ce știu”, a scris atacantul belgian.

Roger Lukaku, sursa de inspirație pentru fiii săi

Roger Lukaku și-a îndrumat copiii, Romelu și Jordan, spre fotbal, ambii ajungând internaționali belgieni. Legătura dintre tată și fiu este prezentă chiar și în numele starului de la Napoli: prima silabă a prenumelui său, „Ro”, este inspirată direct de la Roger.

Moartea sa lasă un gol uriaș în viața familiei, dar și în comunitatea fotbalului belgian, unde a fost respectat pentru cariera și influența sa asupra generațiilor următoare.

