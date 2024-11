Actorul sud-coreean Song Jae-lim, cunoscut pentru activitatea sa în K-drama și ca fost model, a fost găsit mort la vârsta de 39 de ani în apartamentul său din Seul.

Tragedie după tragedie în Coreea de Sud. Song Jae-lim, vedetă K-drama, s-a sinucis

Descoperirea a fost făcută de un prieten care plănuia să ia prânzul cu el. Potrivit poliției, în apartament a fost găsit un bilet, însă nu există indicii care să sugereze o agresiune, iar familia a optat să nu se efectueze o autopsie.

Song Jae-lim și-a început cariera în 2009 și a devenit cunoscut mai ales pentru rolul său din drama istorică Moon Embracing the Sun din 2012 și pentru participarea la reality show-ul We Got Married. Ultima sa apariție publică a avut loc în muzicalul La Rose De Versailles, care s-a încheiat recent în octombrie.

Decesul lui Song a avut un impact puternic asupra comunității de entertainment din Coreea de Sud, unde colegii săi i-au adus omagii emoționante pe rețelele sociale. Actorul Park Ho-san a împărtășit durerea sa pe Instagram, exprimându-și regretul că nu a fost mai prezent în viața lui Song. Într-un alt mesaj, actorul Hong Seok-cheon a scris despre tristețea de a nu-i mai vedea zâmbetul.

Moartea lui Song Jae-lim readuce în atenție preocupările legate de sănătatea mintală și de presiunile uriașe din industria divertismentului din Coreea de Sud, o temă de actualitate în contextul altor pierderi recente din rândul idolilor K-pop și al actorilor de K-drama.

La sfârșitul anului trecut, actorul sud-coreean Lee Sun-kyun, cunoscut mai ales pentru rolul său din filmul ”Parasite / Parazit”, premiat cu Oscar, a fost găsit mort în mașină.

