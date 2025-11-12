Aeronava, care decolase din orașul Gandja, situat în vestul Azerbaidjanului, se îndrepta spre Turcia

Douăzeci de militari turci și-au pierdut viața marți, în urma prăbușirii unui avion cargo de tip C-130 în estul Georgiei, a confirmat miercuri Ministerul Apărării de la Ankara, citat de AFP.

Aeronava, care decolase din orașul Gandja, situat în vestul Azerbaidjanului, se îndrepta spre Turcia, când s-a prăbușit la scurt timp, după ce a pătruns în spațiul aerian georgian. Ministerul turc al Apărării a făcut publice numele și fotografiile celor douăzeci de militari aflați la bord, însă nu a oferit, deocamdată, informații privind cauzele tragediei.

Epava avionului a fost descoperită marți după-amiază, la scurt timp după dispariția sa de pe radar.

Martori aflați în zonă au spus că aeronava s-a învârtit necontrolat înainte de impact, apoi s-a văzut un nor gros de fum negru care s-a ridicat din locul căderii. În filmări, aparatul pare deja avariat, înainte de a lovi solul.

Autoritățile turce și georgiene colaborează pentru investigarea circumstanțelor accidentului, în timp ce Ankara a decretat doliu militar în memoria victimelor.

