Centrul INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române a anunțat că circulația este oprită pe DN 67C (Transalpina), între Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), pe sectorul kilometric 34+800 – 59+800 metri.

„Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră va fost oprită temporar”, precizează sursa citată.

Pe tronsonul afectat acționează două utilaje multifuncționale pentru îndepărtarea stratului de zăpadă.

Ninsori și viscol la altitudini mari

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare pentru zona montană din județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov.

La altitudini de peste 1500 de metri sunt așteptate ninsori abundente, viscol temporar cu rafale de 70–80 km/h și depunerea unui strat de zăpadă consistent, de 30–50 de centimetri.

Reluarea circulației, în funcție de vreme

Traficul pe același tronson fusese deja suspendat la începutul săptămânii din cauza viscolului și a poleiului.

Reluarea circulației va fi posibilă doar după ameliorarea condițiilor meteorologice.

În paralel, meteorologii au emis și un Cod roșu de ploi abundente pentru județele Dolj și Olt, precum și alte avertizări Cod galben și portocaliu pentru mai multe regiuni din țară.

