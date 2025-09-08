Toto Wolff, sincer după demonstrația lui Verstappen! „Ne-a făcut pe toți să arătăm ca niște proști”

Mercedes, sub așteptări la Monza, unde Russell și Antonelli au ratat obiectivele, iar Red Bull a dominat din nou.

Cursa de la Monza a adus un nou triumf categoric pentru Max Verstappen, dar și dezamăgire în tabăra Mercedes. George Russell a terminat pe locul 5, iar Kimi Antonelli a pierdut trei poziții față de grilă, încheind pe locul 9.

Toto Wolff, șeful echipei germane, a avut o reacție savuroasă, recunoscând supremația campionului mondial, dar și criticând prestațiile proprii:

„Astăzi, un pilot ne-a făcut pe toți să arătăm ca niște proști. Noi nu am reușit să fim competitivi pe întreaga durată a weekend-ului. Pozițiile pe care le-am obținut nu ne satisfac așteptările. Nu cred că putem să ne batem la podium consistent cu aceste setări ale mașinii”, a declarat Wolff, citat de motorsport.com.

Critici pentru Russell și Antonelli

Austriacul nu și-a menajat piloții, evidențiind problemele de constanță:

„Din păcate Kimi a făcut prea multe greșeli. Pur și simplu, are nevoie să facă un weekend curat. Atunci va putea să concureze la același nivel cu Leclerc și cu Russell. Nici George nu a avut cea mai bună cursă azi. A forțat prea mult încercând să se apropie de Charles. Când mașinile sunt așa aproape una de cealaltă, e foarte greu să depășești. Din această cauză și-a distrus pneurile”, a mai spus șeful Mercedes.

După 16 etape desfășurate în 2025, Mercedes ocupă locul 3 în clasamentul constructorilor, cu 20 de puncte în urma Scuderiei Ferrari.

