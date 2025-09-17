Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv! Expertiza spune că ar fi consumat cocaină

Judecătoria Sectorului 1 a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, acuzat că a provocat un accident rutier în cartierul Primăverii și a fugit de la locul faptei.

Probleme pentru Toto Dumitrescu

Incidentul a avut loc duminică, la ora 13:05, la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii. Potrivit Brigăzii Rutiere, mașina condusă de Toto Dumitrescu a intrat în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla o tânără de 23 de ani. În urma impactului, mașina acesteia a lovit un alt autovehicul aflat în spate.

Tânăra a fost rănită și transportată la spital, în timp ce Toto Dumitrescu a părăsit pe jos locul accidentului, profitând de confuzia creată. După 48 de ore, el a fost găsit de polițiști într-un apartament și dus la audieri, fiind ulterior reținut pentru 24 de ore.

Expertiza efectuată la INML a confirmat că acesta se afla sub influența cocainei la momentul accidentului.

Nu este primul incident de acest fel: în 2021, Toto Dumitrescu a fost condamnat la opt luni de închisoare cu amânarea executării pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

