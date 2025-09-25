Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, eliberat din arest preventiv și plasat în arest la domiciliu

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost eliberat joi din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 22 de zile, până pe 16 octombrie, în dosarul accidentului rutier pe care l-ar fi provocat în cartierul Primăverii din Capitală, după care a fugit de la locul faptei, a anunțat Tribunalul București.

Toto Dumitrescu, probleme mari

Toto Dumitrescu, al cărui nume real este Ilie Badea Dumitrescu, fusese arestat săptămâna trecută de Judecătoria Sectorului 1, însă decizia a fost contestată de avocații săi.

Accidentul a avut loc duminică, 14 septembrie, în jurul orei 13:05, la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii. Conform primelor informații, șoferița unui autoturism de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a fost implicată într-o coliziune cu mașina condusă de Toto Dumitrescu. Impactul a provocat avarierea unui al treilea vehicul aflat în trafic.

Tânăra a fost rănită și transportată la spital, în timp ce actorul a părăsit locul accidentului pe jos, profitând de agitația creată. După 48 de ore, polițiștii l-au găsit într-un apartament și l-au reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de părăsirea locului accidentului și modificarea urmelor acestuia.

Expertiza toxicologică efectuată la INML a indicat consum de cocaină, iar Toto Dumitrescu are antecedente penale: în 2021 a fost condamnat la opt luni de închisoare, cu amânarea executării pedepsei, pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.

