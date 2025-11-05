Liderul partidului de extremă dreapta SPD, Tomio Okamura, a fost ales miercuri președinte al Parlamentului din Cehia, o premieră în această țară central-europeană, relatează AFP, potrivit Reuters.

SPD a semnat luni un acord de coaliție cu partidul ANO al miliardarului pro-Trump Andrej Babis și cu partidul de dreapta Vocea Automobiliștilor, asigurându-și această poziție, a treia cea mai înaltă după președinte și prim-ministru în acest stat membru al UE și NATO.

Tomio Okamura, în vârstă de 53 de ani, a asigurat miercuri Parlamentul că va fi ‘un președinte imparțial pentru toată lumea, indiferent dacă au votat pentru mine sau nu’.

‘Vom lucra împreună pentru binele țării noastre și al cetățenilor noștri’, a adăugat el, fără a-și convinge rivalii politici, nici măcar pe fratele său mai mare Hayato, membru al parlamentului din partidul centrist creștin-democrat, care a descris alegerea sa drept o ‘amenințare gravă la adresa securității’ țării.

SPD a cerut un referendum pentru ieșirea din UE

‘Numirea lui Tomio Okamura în funcția de președinte al Parlamentului este o rușine națională și internațională’, a declarat pentru X ministrul de interne demisionar, Vit Rakusan, liderul partidului liberal de centru STAN.

Okamura urmează să fie judecat pentru un afiș de campanie care înfățișează un bărbat de culoare cu un cuțit însângerat, susținând că ”Chirurgii’ importați nu vor rezolva deficiențele sistemului nostru de sănătate’. De asemenea, el i-a numit pe ucraineni ‘naziști’ și a cerut ca Praga să înceteze ajutorul militar acordat Ucrainei.

Partidul său a pledat, de asemenea, pentru un referendum privind ieșirea din UE, o cerere pe care a abandonat-o după refuzul lui Babis.

Acordul de coaliție a fost semnat la o lună după alegerile parlamentare câștigate de ANO, care a obținut un număr insuficient de locuri – 80 din 200 – pentru a guverna singur.

Babis, însărcinat săptămâna trecută de președintele Petr Pavel cu formarea noului guvern, a declarat luni că alocarea posturilor guvernamentale nu va fi discutată până la sfârșitul lunii.

În acordul lor de coaliție, ANO, SPD și Vocea Automobiliștilor solicită, printre altele, ‘o Europă diferită‘ care să permită statelor membre ‘să-și păstreze libertatea în chestiuni care le sunt exclusiv proprii’. De asemenea, doresc să poată reduce ajutorul financiar acordat Ucrainei, invadată de Rusia.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!