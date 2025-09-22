Toma Caragiu, omagiat de BNR printr-o monedă aniversară din argint

Dana Macsim
Banca Națională a României marchează centenarul nașterii marelui actor Toma Caragiu prin lansarea, de luni, a unei monede aniversare din argint, destinată colecționarilor și pasionaților de numismatică.

Aversul piesei aduce un omagiu artei teatrale, incluzând inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală de „10 LEI”, stema țării și anul de emisiune – 2025. Pe revers, colecționarii vor regăsi portretul lui Toma Caragiu, alături de numele său și anii de viață, „1925–1977”.

Fiecare monedă este protejată în capsule transparente și însoțită de un certificat de autenticitate redactat în trei limbi – română, engleză și franceză – purtând semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central. De asemenea, pachetul include o broșură de prezentare.

Tirajul emisiunii este limitat la 5.000 de exemplare, iar prețul de vânzare este de 620 de lei (fără TVA).

Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României și vor fi disponibile prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

