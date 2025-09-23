Tom Holland, pauză forțată de la filmările „Spider-Man: Brand New Day” după o comoție cerebrală ușoară

Tom Holland, actorul britanic care îl interpretează pe Peter Parker în universul Marvel, a suferit o comoție cerebrală ușoară și a fost nevoit să ia o pauză temporară de la filmările noului film Spider-Man: Brand New Day.

Potrivit ABC News, actorul de 29 de ani se află în afara oricărui pericol și urmează să revină pe platourile de filmare după câteva zile de repaus. Filmul, aflat în plină producție, marchează cea de-a patra apariție a lui Holland în rolul supereroului, după debutul său din Captain America: Civil War (2016) și succesul uriaș cu Spider-Man: No Way Home (2021).

Într-un videoclip distribuit de Sony Pictures în august, actorul povestea emoțiile de la începutul filmărilor: „Este ziua unu, a patra mea zi unu pe platoul Spider-Man. Punând din nou costumul, parcă se simte diferit. Și pentru prima dată avem fani pe platou încă din prima zi, ceea ce e foarte special.”

Holland a descris în toamna trecută povestea Brand New Day drept „nebunească” și „diferită de orice am făcut până acum”, exprimându-și convingerea că fanii vor fi încântați de noua direcție a francizei.

