Tocmai a învins AC Milan și poate veni la CFR Cluj! Varga caută atacantul perfect pentru titlu

După Zouma, Slimani și Coco, clubul din Gruia analizează variantele Okereke și De Luca pentru ofensivă.

CFR Cluj continuă campania spectaculoasă de transferuri începută în această vară. După aducerile lui Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, finanțatorul Neluțu Varga, sprijinit de Mikael Silvestre, vrea să mai aducă un atacant de calibru pentru a completa lotul de „vedete” care să atace titlul în Superliga.

Ținta inițială a fost Emmanuel Dennis, fostul atacant al lui Nottingham Forest. Negocierile au intrat însă în impas, după ce în cursa pentru nigerian au apărut Antalyaspor și Pafos FC, cluburi care au ridicat miza financiară.

Două variante-surpriză din Serie A

ProSport anunță că CFR s-a reorientat rapid către piața italiană. Nou promovata Cremonese a fost nevoită să facă loc în lot pentru noile achiziții — printre care Jamie Vardy, Faris Moumbagna și Antonio Sanabria — și a decis să renunțe la patru jucători.

Printre aceștia se află și doi atacanți propuși direct la CFR Cluj: David Okereke și Manuel de Luca.

Okereke (28 de ani) a fost titular în victoria senzațională a lui Cremonese pe San Siro, 2-1 cu AC Milan, și a bifat minute și în etapa a doua, cu Sassuolo. Nigerianul a fost golgheterul lui Gaziantep sezonul trecut, cu 9 goluri, și poate evolua atât ca vârf, cât și pe benzi. În Serie A are 76 de meciuri și 14 reușite, trecând pe la Brugge, Spezia, Venezia, Torino și Cosenza.

De Luca (27 de ani) este un atacant masiv, de 1.92 m, care a marcat 10 goluri în sezonul trecut, ajutând-o pe Cremonese să promoveze din Serie B. Transferat în 2024 de la Sampdoria pentru 1,5 milioane de euro, italianul are peste 150 de meciuri la nivel de Serie B, dar puține apariții în prima ligă.

Oficialii CFR Cluj analizează atent cele două opțiuni și urmează să ia o decizie chiar în cursul zilei. Oricare dintre cei doi ar veni, ar completa un lot deja plin de nume sonore, cu care Varga speră să aducă un nou titlu în Gruia.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!