Începutul lunii septembrie nu înseamnă doar emoția revenirii la cursuri, ci și o adevărată competiție pe piața închirierilor din București. Pentru mii de studenți veniți din toată țara, găsirea unui apartament a devenit mai complicată ca oricând, în condițiile în care prețurile au explodat într-un singur an.

O analiză a particulari.ro arată că, față de 2024, chiriile din Capitală au urcat cu până la 23%. O garsonieră costă acum în jur de 380 de euro pe lună, mai mult cu 15% față de anul trecut. Apartamentele de două camere, varianta preferată de cei care împart cheltuielile, depășesc pragul de 540 de euro, iar la trei camere nota de plată sare de 680 de euro. Dacă împărțirea costurilor face sumele ceva mai suportabile, procentul de creștere rămâne alarmant.

Diferențele sunt vizibile și în funcție de vârsta blocului. Cine alege o locuință într-un imobil vechi poate plăti cu 70–140 de euro mai puțin, față de cine preferă confortul unui ansamblu ridicat după 2010. La două camere, de pildă, decalajul între vechi și nou este de aproximativ 80 de euro lunar.

Cartierele Capitalei se transformă astfel într-o hartă a „rezistenței la chirii”. În zonele periferice, precum Berceni, Militari sau Drumul Taberei, garsonierele pornesc de la 340–400 de euro, iar un apartament de două camere se găsește între 450 și 500 de euro. Aici costurile sunt mai accesibile, dar distanța mare și transportul aglomerat cântăresc greu în balanță.

Zonele semicentrale – Crângași, Dristor, Gara de Nord – oferă un compromis: chirii de 390–420 de euro la garsoniere și aproape 570 de euro la apartamentele de două camere. Mulți tineri aleg această variantă pentru echilibrul între proximitatea față de facultăți și un preț suportabil.

Situația se complică însă în centrul orașului. Piața Romană, Victoriei sau Universitate atrag studenți prin apropierea de campusuri și viața socială, dar prețurile urcă abrupt: peste 400 de euro pentru o garsonieră și între 580 și 670 de euro pentru două camere. La trei camere, diferența față de cartierele periferice poate depăși 250 de euro lunar, echivalentul chiriei unei garsoniere în Berceni.

Analiza pieței scoate în evidență un paradox: periferia „ia timp”, centrul „ia bani”, iar zonele intermediare lasă chiriașii cu eterna întrebare, dacă merită diferența?

Într-un oraș unde discrepanțele ajung de la 347 de euro pentru o garsonieră în Berceni la peste 820 de euro pentru trei camere în Romană, Bucureștiul devine un test de anduranță financiară. Pentru mulți studenți, soluția rămâne împărțirea cheltuielilor sau alegerea cartierelor de la periferie, unde prețul încă se poate negocia cu timpul pierdut pe drum.

