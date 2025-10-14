Începând cu 20 octombrie, valorile termice vor crește treptat, iar vremea se va menține ușor mai caldă decât media în toate regiunile

După un început de octombrie cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, meteorologii anunță că vremea va intra treptat într-un proces de încălzire, care va aduce valori termice peste mediile multianuale în aproape toată țara, în ultimele două săptămâni ale lunii.

Potrivit prognozei meteo pe patru săptămâni, perioada 13 – 20 octombrie va fi cea mai rece din interval, cu temperaturi mai mici decât cele obișnuite pentru mijlocul toamnei, în special în regiunile nordice. În schimb, ploile vor fi puține în vest și nord-vest, iar în restul teritoriului se vor înregistra cantități apropiate de cele normale.

Începând cu 20 octombrie, valorile termice vor crește treptat, iar vremea se va menține ușor mai caldă decât media în toate regiunile. În același timp, regimul pluviometric va fi ușor peste normal în vest și nord-vest, dar echilibrat în restul țării.

Pentru săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, meteorologii estimează o continuare a tendinței de încălzire, cu temperaturi peste cele obișnuite pentru acest interval. Ploile se vor încadra, în general, în limitele normale ale perioadei.

În prima decadă a lunii noiembrie (3 – 10 noiembrie), vremea se va stabiliza. Temperaturile vor reveni la valori apropiate de mediile climatologice, iar precipitațiile vor fi în general normale pentru începutul iernii climatice.

Specialiștii ANM subliniază că aceste variații termice sunt tipice unei toamne „de tranziție”, în care masele de aer rece și cald se succed rapid, generând contraste de temperatură și episoade de ploi locale, dar fără fenomene extreme.

