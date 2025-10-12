Din această noapte, un front de aer rece pătrunde din nordul Europei și va determina o scădere accentuată a temperaturilor, atât ziua, cât și noaptea

După un weekend cu vreme blândă și maxime de până la 22 de grade, România intră sub influența unei mase de aer rece care va aduce o răcire bruscă, începând de duminică noapte. Meteorologii avertizează că temperaturile vor coborî treptat dinspre nord către restul țării, iar până la mijlocul săptămânii viitoare, valorile maxime nu vor mai depăși, în general, 16 grade.

Din această noapte, un front de aer rece pătrunde din nordul Europei și va determina o scădere accentuată a temperaturilor, atât ziua, cât și noaptea. De altfel, răcirea se va resimți mai ales pe timpul zilei, în mod normal, în această perioadă ar trebui să avem maxime între 14 și 19 grade, cu valorile cele mai ridicate în sud.

Duminică, mai pot fi înregistrate local temperaturi de 20 de grade, dar de luni acestea vor deveni o raritate, fiind posibile doar în sudul extrem al țării.

Pe măsură ce masa de aer rece se instalează, valorile termice vor scădea de la nord către sud, iar maximele se vor situa, în general, între 10 și 16 grade. Noaptea, răcirea va fi tot mai accentuată, la început, norii și ploile vor mai tempera scăderea temperaturilor, însă spre mijlocul săptămânii, odată cu cerul senin și pătrunderea aerului rece, sunt așteptate temperaturi ușor negative în nordul și centrul țării.

Pentru zonele joase, specialiștii atrag atenția asupra apariției brumei, mai ales în nopțile de miercuri și joi, când cerul va fi senin, iar vântul va slăbi în intensitate.

În privința precipitațiilor, meteorologii anunță ploi slabe cantitativ în majoritatea regiunilor, care se vor transforma în lapoviță și ninsoare în zonele montane înalte. Astăzi sunt prognozate ploi în centrul și estul țării, urmând ca de luni, acestea să se extindă treptat și în restul regiunilor. Se vor semnala și intensificări ale vântului, în special în zona montană, estul și sud-vestul țării, unde rafalele pot ajunge la 45–50 km/h în zonele joase și până la 70 km/h la munte.

Răcirea de început de săptămână marchează intrarea într-o perioadă de toamnă autentică, dimineți tot mai reci și primele episoade de brumă, după o lună octombrie care până acum a adus valori termice peste media normală.

