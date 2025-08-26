Meteorologii anunţă că ultimele zile din august vor aduce temperaturi uşor mai scăzute decât mediile obişnuite, mai ales în sud, est şi centru

Luna septembrie va debuta cu valori termice peste normele climatologice, tendinţă care se va menţine în primele trei săptămâni, anunță ANM.

Pentru intervalul 25 august – 1 septembrie, vremea va rămâne apropiată de normal, însă local se vor înregistra temperaturi mai coborâte, iar ploile vor lipsi în mare parte din ţară. Din 1 până pe 8 septembrie, valorile termice vor creşte peste media sezonului, mai ales în regiunile sudice, iar precipitaţiile vor fi puţine.

Între 8 şi 15 septembrie, se aşteaptă un regim termic ridicat la nivel naţional, cu accent în sud şi sud-vest, în timp ce deficitul de precipitaţii se va accentua în vest. Săptămâna 15 – 22 septembrie va aduce, de asemenea, temperaturi peste cele normale şi o distribuţie a ploilor apropiată de tiparul obişnuit al perioadei.

