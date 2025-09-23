Prima săptămână din octombrie va aduce temperaturi peste media obișnuită în vest, dar ceva mai scăzute în est, în timp ce ploile vor lipsi aproape complet

Meteorologii au publicat, marți, prognoza pentru intervalul 22 septembrie – 20 octombrie 2025, conturată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Prima săptămână va aduce temperaturi peste media obișnuită în vest, dar ceva mai scăzute în est, în timp ce ploile vor lipsi aproape complet.

În perioada 29 septembrie – 6 octombrie, vremea se schimbă: temperaturile coboară sub normalul perioadei în toată țara, mai accentuat în jumătatea estică. Sud-vestul va fi mai ploios decât de obicei, iar restul regiunilor vor înregistra cantități de precipitații apropiate de medie.

Pentru intervalul 6 – 13 octombrie, specialiștii estimează o revenire a temperaturilor spre valorile normale de sezon, la nivel național. Ploile se vor încadra și ele în limitele obișnuite.

În ultima săptămână analizată, 13 – 20 octombrie, valorile termice se mențin aproape de media multianuală, iar regimul pluviometric rămâne normal, cu o posibilă ușoară scădere a precipitațiilor în regiunile extracarpatice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube