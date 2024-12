Programul Fidelis de iarnă, lansat de Ministerul Finanțelor pe 9 decembrie și activ până pe 18 decembrie 2024, a înregistrat în prima zi subscrieri de 130 milioane lei, din care 57 milioane lei în titluri denominate în moneda națională și 14,5 milioane euro în titluri în valută, notează Ziarul Financiar.

Titlurile de stat în euro cu scadență de șapte ani și o dobândă de 5,75% pe an s-au dovedit cele mai atractive pentru investitori, generând peste 5 milioane de euro în subscrieri doar în primele 24 de ore.

„Vedem un interes ridicat, în special pe emisiunile în euro, unde noua scadență a atras deja volume considerabile. Dobânzile superioare ultimelor emisiuni, coroborate cu incertitudinile din mediul politic, au creat volatilitate și volume ridicate în tranzacțiile secundare“, explică Radu Cojoc, broker la Goldring.

Detaliile privind subscrierile pentru titlurile în lei arată un interes variat pe diferite tranșe.

Potrivit datelor agregate, tranșa de un an destinată donatorilor de sânge, cu o dobândă de 7,45% pe an, și cea de trei ani pentru aceeași categorie, cu o dobândă de 7,9% pe an, au atras câte 5,4 milioane lei fiecare.

De asemenea, tranșa generală de un an, cu o dobândă de 6,45% pe an, a înregistrat subscrieri de 27 milioane lei, iar cea de cinci ani, cu o dobândă de 7,6% pe an, a atras 19,3 milioane lei.

Programul Fidelis continuă să fie o opțiune de investiție apreciată, oferind randamente attractive.

