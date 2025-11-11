Investitorii români cu vârste sub 35 de ani își consolidează un profil distinct pe piața de capital, potrivit studiului „Percepții despre investiții”, realizat la comanda Investimental.

Tinerii investesc mai activ pe piețele externe, aleg instrumente flexibile precum acțiunile fracționare și portofoliile predefinite (PIES) și se informează în principal din surse digitale și internaționale.

Prin contrast, segmentul de vârstă 46–65 de ani pune accent pe reputația și vechimea platformelor de tranzacționare, nu pe funcționalități sau costuri. Această diferență de mentalitate accelerează maturizarea pieței locale și schimbă modul în care este construită încrederea în ecosistemul financiar.

Acțiunile fracționare și portofoliile predefinite câștigă teren

Conform studiului, peste două treimi dintre investitorii care au acces la acțiuni fracționare le folosesc efectiv. În schimb, doar 55% dintre cei din categoria 46–65 de ani au adoptat acest tip de instrument.

Când vine vorba despre portofoliile predefinite, diferența este și mai mare: 69% dintre tinerii de 25–35 de ani care le cunosc le și folosesc, comparativ cu o medie generală de 52%.

Aceste instrumente simplifică procesul de investiții și permit diversificarea portofoliilor fără cunoștințe tehnice avansate.

„Vedem tot mai clar cum investitorii devin mai informați și mai atenți și, în același timp, investițiile pe piața de capital devin mult mai accesibile… Într-un cuvânt, piața locală devine mai conectată și mai bine aliniată la tendințele și standardele internaționale”, a declarat Valentina Berevoianu, CEO al Investimental.

De la consiliere la comunitate: investițiile devin o conversație socială

Studiul arată că motivația de a investi s-a schimbat profund. Dacă în trecut oamenii se bazau pe consilierea financiară sau reputația instituțiilor, tinerii de astăzi se inspiră din experiențele apropiaților – prieteni, colegi sau membri ai comunităților online.

Această „normalizare” a investițiilor în mediul social are un efect de avalanșă, eliminând barierele psihologice și încurajând participarea activă.

„Tinerii vin cu o abordare complet diferită. Se informează constant, din surse multiple, unele neașteptate, și experimentează fără să se blocheze în etapa de analiză. Sunt deschiși la nou și vor să poată gestiona totul simplu, de pe telefon, rapid”, a explicat Gabriel Aldea, Director General Adjunct al Investimental.

Cei de 46–65 de ani rămân fideli televiziunii, LinkedIn-ului și presei economice locale

Un fenomen remarcabil în 2025 este ascensiunea influencerilor nespecializați în finanțe, care au devenit a patra cea mai utilizată sursă de informare – de la 20% în 2024 la 34% în 2025. Explicația: abordarea lor simplă și lipsită de jargon face conceptele financiare mai ușor de înțeles.

De asemenea, tinerii citesc mai multă presă internațională și tranzacționează mai activ pe piețele externe, confirmând orientarea globală a noii generații de investitori.

Studiul „Percepții despre investiții” a fost realizat de Exact Business Solutions, prin metoda CAWI, în perioada 6–26 martie 2025, pe un eșantion de 608 respondenți din mediul urban, cu vârste între 25 și 65 de ani, venituri lunare peste 4.500 de lei și economii de minimum 3.000 de euro.

