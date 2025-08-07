24.2 C
București
joi, 7 august 2025
caută...
AcasăSocialTinerii din România, tot mai conectați: Peste 6 ore pe zi petrecute...

Tinerii din România, tot mai conectați: Peste 6 ore pe zi petrecute online în vacanța de vară

SocialSocietateȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Adolescenții se orientează cu precădere către platforme sociale și de divertisment cu ritm rapid, precum TikTok, Instagram, WhatsApp și YouTube

Elevii români petrec din ce în ce mai mult timp în fața ecranelor în perioada vacanței, arată o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent. În medie, liceenii sunt activi online timp de șase ore zilnic, în timp ce elevii de gimnaziu ating patru ore, iar cei din ciclul primar, în special clasele a III-a și a IV-a, petrec aproximativ două ore în mediul digital.

Această creștere a consumului online este corelată cu vacanța de vară, o perioadă în care lipsa structurii zilnice și absența activităților școlare contribuie la extinderea timpului petrecut pe internet. Adolescenții se orientează cu precădere către platforme sociale și de divertisment cu ritm rapid, precum TikTok, Instagram, WhatsApp și YouTube.

Potrivit datelor colectate de CJI în perioada februarie – martie 2024, o treime dintre liceeni și aproape un sfert dintre elevii de gimnaziu recunosc că petrec peste cinci ore zilnic pe TikTok. În plus, între 30 și 40% dintre elevi utilizează Instagram în medie două-trei ore pe zi. WhatsApp și YouTube sunt, de asemenea, frecvent folosite, majoritatea elevilor raportând un consum de aproximativ o oră pe zi.

Raportul atrage atenția asupra posibilelor efecte ale acestui consum digital intens, atât în plan cognitiv, cât și în ceea ce privește performanța școlară. Studiile citate de CJI, inclusiv cel realizat de Universitatea Badji Mokhtar Annaba din Tunisia, evidențiază că lipsa unui program structurat pe timpul vacanței, duce la creșterea timpului petrecut online, cu impact asupra concentrării și dezvoltării emoționale a copiilor.

Analiza a fost realizată în cadrul celui mai amplu program de educație media din România, derulat de CJI din 2017. Proiectul vizează dezvoltarea competențelor media în rândul elevilor și profesorilor, oferind resurse, cursuri și instrumente pentru combaterea dezinformării și consolidarea gândirii critice.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Statul și societatea civilă se unesc pentru salvarea educației rurale

Educație Dana Macsim - 0
Inițiativa se adresează unui număr de 2.000 de comunități rurale din RomâniaUn amplu proiect guvernamental menit să reducă abandonul școlar și să echilibreze accesul...

Zi de doliu național: Ion Iliescu va fi înmormântat cu funeralii de stat

Special Dana Macsim - 0
Slujba religioasă va fi oficiată la Biserica Palatului Cotroceni începând cu ora 10:30, iar înhumarea va avea loc la Cimitirul Militar Ghencea IIIFostul președinte...

Ultimul drum al lui Ion Iliescu: Figuri-cheie din politica românească au venit la Palatul Cotroceni

Special Dana Macsim - 0
Deși Uniunea Salvați România a anunțat că nu va participa la ceremonii, Ministerul Apărării Naționale, condus de Ionuț Moșteanu, a trimis o coroană de...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.