Elevii români petrec din ce în ce mai mult timp în fața ecranelor în perioada vacanței, arată o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent. În medie, liceenii sunt activi online timp de șase ore zilnic, în timp ce elevii de gimnaziu ating patru ore, iar cei din ciclul primar, în special clasele a III-a și a IV-a, petrec aproximativ două ore în mediul digital.

Această creștere a consumului online este corelată cu vacanța de vară, o perioadă în care lipsa structurii zilnice și absența activităților școlare contribuie la extinderea timpului petrecut pe internet. Adolescenții se orientează cu precădere către platforme sociale și de divertisment cu ritm rapid, precum TikTok, Instagram, WhatsApp și YouTube.

Potrivit datelor colectate de CJI în perioada februarie – martie 2024, o treime dintre liceeni și aproape un sfert dintre elevii de gimnaziu recunosc că petrec peste cinci ore zilnic pe TikTok. În plus, între 30 și 40% dintre elevi utilizează Instagram în medie două-trei ore pe zi. WhatsApp și YouTube sunt, de asemenea, frecvent folosite, majoritatea elevilor raportând un consum de aproximativ o oră pe zi.

Raportul atrage atenția asupra posibilelor efecte ale acestui consum digital intens, atât în plan cognitiv, cât și în ceea ce privește performanța școlară. Studiile citate de CJI, inclusiv cel realizat de Universitatea Badji Mokhtar Annaba din Tunisia, evidențiază că lipsa unui program structurat pe timpul vacanței, duce la creșterea timpului petrecut online, cu impact asupra concentrării și dezvoltării emoționale a copiilor.

Analiza a fost realizată în cadrul celui mai amplu program de educație media din România, derulat de CJI din 2017. Proiectul vizează dezvoltarea competențelor media în rândul elevilor și profesorilor, oferind resurse, cursuri și instrumente pentru combaterea dezinformării și consolidarea gândirii critice.

