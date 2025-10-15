Threads lansează conversațiile de grup: utilizatorii pot adăuga până la 50 de persoane într-un singur chat

Meta aduce o nouă funcționalitate platformei Threads: conversațiile de grup, oferind utilizatorilor posibilitatea de a discuta cu mai mulți prieteni simultan, fără a trimite mesaje individuale fiecăruia. Noua opțiune le permite celor care folosesc Threads să creeze un chat de grup cu până la 50 de participanți, cu condiția ca aceștia să urmărească contul inițiatorului.

Chat-uri personalizabile, asemănătoare cu cele din Messenger

Utilizatorii pot denumi grupul după subiectul discuției sau după participanți, într-un format similar cu cel existent pe Facebook Messenger, ceea ce facilitează organizarea conversațiilor.

Funcția este disponibilă treptat la nivel global, însă Regatul Unit și Australia sunt, pentru moment, exceptate. Reprezentantul Meta, Alec Booker, a declarat pentru The Verge că echipa „lucrează pentru a extinde disponibilitatea mesajelor în aceste regiuni cât mai repede posibil.”

Urmează și alte noutăți

Meta a anunțat că, în viitoarele actualizări, Threads va introduce:

instrumente îmbunătățite pentru gestionarea mesajelor ,

, posibilitatea de a invita alți utilizatori printr-un link direct , fără a-i adăuga manual,

, fără a-i adăuga manual, și extinderea completă a funcției de mesagerie în Uniunea Europeană, care va include atât mesaje private (DM), cât și chat-uri de grup.

Lansarea chat-urilor de grup marchează o nouă etapă în strategia Meta de a transforma Threads într-o platformă de comunicare completă, care combină interacțiunile publice cu schimburile private — într-un mod similar cu X (fostul Twitter) și Instagram Direct.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.