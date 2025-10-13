The Guardian l-a inclus pe un român în topul mondial al generației sale!

Fundașul stânga al Rapidului este singurul român prezent în lista celor mai talentați 60 de jucători născuți în 2005, realizată anual de cotidianul britanic.

Andrei Borza, fundașul stânga al echipei Rapid București, a fost inclus de prestigiosul cotidian britanic The Guardian pe lista celor mai promițători 60 de fotbaliști născuți în anul 2005. Publicația londoneză realizează anual această selecție de tineri jucători considerați „viitorul fotbalului mondial”, iar prezența lui Borza confirmă statutul său de unul dintre cei mai talentați tineri români ai momentului.

Borza, comparat cu Cristian Chivu

În descrierea dedicată internaționalului de tineret, The Guardian notează că „Borza nici măcar nu împlinise 17 ani în 2022, dar își făcea deja simțită prezența în prima ligă românească”, evoluând pentru echipa condusă la acea vreme de Gheorghe Hagi, la Farul Constanța.

Britanicii îl compară pe tânărul fundaș cu fostul căpitan al echipei naționale, Cristian Chivu, datorită abilității sale de a construi faze de la linia de fund:

„Adesea comparat cu un alt fost căpitan al României, Cristian Chivu, datorită abilității sale de a juca mingea de pe linia de fund, Borza a început ca atacant, înainte de a trece la mijlocul terenului și, în cele din urmă, fundaș stânga, după ce Hagi însuși a discutat cu el despre această schimbare de rol.”

Selecționerul naționalei Under-17 a României, Daniel Mogoșanu, este citat de The Guardian cu o caracterizare entuziastă:

„Are toate calitățile necesare pentru un fundaș stânga. Este foarte bun defensiv și urcă în atac cu abilitate. Are o mare capacitate de efort și o viteză bună, iar controlul mingii este excelent. În plus, este un profesionist adevărat chiar și la această vârstă fragedă.”

Campion cu Farul, transfer la Rapid și aproape de debutul la națională

Publicația britanică amintește că Borza a fost titular în echipa Farului Constanța care a câștigat titlul în 2023, după care s-a transferat la Rapid București, unde a continuat să impresioneze prin maturitatea jocului și implicarea ofensivă.

„Talentatul fundaș stânga a fost menționat în legătură cu cluburi din Italia, Germania și Franța în vară, dar Rapid a decis să nu-l vândă. A fost aproape să debuteze pentru echipa națională în septembrie, dar o accidentare la un deget de la picior l-a împiedicat în ultimul moment.”, notează The Guardian.

Borza, alături de starurile generației

Pe lista realizată de publicația britanică se regăsesc nume deja sonore ale fotbalului mondial, precum Arda Güler (Real Madrid), Desire Doue (PSG), Antonio Nusa (Club Brugge), Kenan Yildiz (Juventus) și Mathys Tel (Tottenham).

Pentru România, prezența lui Borza în acest top este o nouă confirmare că școala de fotbal de la Constanța, creată de Gheorghe Hagi, continuă să producă talente capabile să atragă atenția marilor cluburi europene.

Tânărul născut pe 12 noiembrie 2005 este considerat unul dintre pilonii noii generații de tricolori, iar The Guardian îl vede drept un jucător „perfect echipat pentru rolul său pe teren și pregătit pentru fotbalul mare”.

