The Athletic a publicat topul celor mai mari 100 de fotbaliști din istorie: loc surprinzător pentru Cristiano Ronaldo

Revista internațională de fotbal The Athletic a publicat propria listă a celor mai mari 100 de fotbaliști din toate timpurile – un clasament realizat de jurnaliști ai publicației, care, așa cum era de așteptat, a stârnit numeroase discuții și controverse.
Messi, declarat cel mai bun din istorie
Conform topului, Lionel Messi ocupă primul loc, fiind urmat de Diego Armando Maradona, Pelé și Johan Cruijff . Cristiano Ronaldo a fost plasat abia pe poziția a 5-a, în spatele celor trei legende sud-americane și al unui alt nume din top (nedetaliat de publicație în fragmentul citat).
Gică Hagi ocupă locul 82 în acest top. Restul clasamentului e completat de:
6. Alfredo Di Stefano (Argentina/Spania)
7. Franz Beckenbauer (Germania)
8. Zinedine Zidane (Franţa)
9. Ferenc Puskas (Ungaria)
10. Michel Platini (Franţa)
11. Eusebio (Portugalia)
12. Ronaldo (Brazilia)
13. Gerd Muller (Germania)
14. Garrincha (Brazilia)
15. George Best (Irlanda de Nord)
16. Marco van Basten (Olanda)
17. Paolo Maldini (Italia)
18. Lev Iaşin (Rusia)
19. Franco Baresi (Italia)
20. Bobby Charlton (Anglia)
…….
