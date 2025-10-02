Tesla raportează aproape 500.000 de livrări de vehicule în trimestrul 3, peste așteptări

Tesla a anunțat că a livrat 497.099 de vehicule în trimestrul 3 din 2025, depășind estimările analiștilor de pe Wall Street, care se așteptau la aproximativ 447.600 de unități, potrivit datelor FactSet. Aceasta reprezintă o creștere de 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, când compania condusă de Elon Musk livrase 462.890 de mașini.

Aproape 500.000 de livrări de vehicule în trimestrul 3 pentru Tesla

Livrările au beneficiat de un val de achiziții în Statele Unite, înainte ca un credit fiscal federal pentru vehicule electrice să expire la finalul lunii septembrie. Deși producția a scăzut comparativ cu trimestrul 3 din 2024 (447.450 unități vs. 469.796), livrările au depășit așteptările, iar acțiunile Tesla au urcat cu peste 1% imediat după raport.

Tesla nu dezvăluie detalii despre livrări pe modele sau regiuni, dar compania a precizat că a produs 435.826 de unități din modelele populare Model 3 și Model Y.

Compania a resimțit încetinirea vânzărilor în Europa, cauzată parțial de reacția negativă a consumatorilor la declarațiile politice controversate ale lui Elon Musk și de concurența puternică din partea producătorilor de vehicule electrice precum Volkswagen și BYD. Această scădere a fost parțial compensată de cererea ridicată din SUA, alimentată de expirarea creditului fiscal.

În sectorul energetic, Tesla a implementat 12,5 GWh de produse de stocare a energiei, inclusiv sisteme Megapack și Megablock, folosite pentru stocarea energiei regenerabile sau ca baterii de rezervă pentru afaceri și facilități de utilitate publică. În trimestrul 2, compania anunțase 9,6 GWh implementați, iar în același trimestru al anului trecut 6,9 GWh.

Tesla urmează să publice rezultatele financiare pentru trimestrul 3 pe 22 octombrie. De la începutul anului, acțiunile companiei au crescut cu 14%, după o revenire spectaculoasă de 40% în trimestrul 3, revenind pe plus după o primă parte a anului dificilă.

