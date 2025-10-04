Forțele de ordine din Georgia au intervenit în forță sâmbătă seara, pentru a opri zecile de mii de manifestanți care au încercat să pătrundă în curtea palatului prezidențial din Tbilisi

Polițiștii au folosit tunuri cu apă și spray iritant pentru a dispersa mulțimea adunată în centrul Capitalei, în contextul unui nou val de proteste antiguvernamentale, scrie Reuters.

Mobilizarea stradală vine într-o perioadă de instabilitate prelungită, declanșată după alegerile parlamentare de anul trecut. Partidul de guvernământ, Visul Georgian, și-a revendicat victoria, însă opoziția pro-europeană a acuzat fraude și a cerut anularea scrutinului. Tensiunile politice s-au amplificat odată cu suspendarea negocierilor, privind aderarea la Uniunea Europeană.

Manifestația de sâmbătă a coincis cu organizarea alegerilor locale, boicotate în mare parte de opoziție, care acuză autoritățile de represiune sistematică. Fluturând steaguri georgiene și europene, protestatarii au pornit într-un marș masiv către palatul prezidențial, după ce unul dintre liderii mișcării civice, cântărețul de operă Paata Burchuladze, a cerut arestarea mai multor reprezentanți ai partidului aflat la putere.

În fața clădirii, un grup de manifestanți a încercat să forțeze cordonul de securitate, ceea ce a determinat forțele speciale să riposteze rapid cu echipamente anti-revoltă. Incidentul are loc pe fondul intensificării acțiunilor guvernamentale împotriva opoziției, presei independente și activiștilor, mulți dintre liderii pro-occidentali fiind deja în detenție.

