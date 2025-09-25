Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunțat miercuri că Spania va trimite o navă a marinei pentru a ajuta, dacă este necesar, flotila pro-palestiniană aflată în drum spre Gaza, care susține că a fost atacată în noaptea de marți spre miercuri, în largul coastei Greciei, relatează AFP, potrivit Reuters.

‘Suntem îngrijorați și de aceea vom desfășura o navă pentru a ne asigura că, dacă este necesar, cetățenii noștri pot fi salvați și aduși înapoi în Spania’, a declarat el într-o conferință de presă la New York, adăugând că nava va pleca joi. Italia anunțase o decizie similara cu câteva ore mai devreme.

‘Totul este gratuit, periculos, iresponsabil’, a declarat, la rândul său, miercuri prim-ministrul italian Giorgia Meloni despre flotila umanitară aflată în drum spre Gaza, condamnând în același timp ‘atacurile cu drone’ care au vizat-o peste noapte.

‘Nu este nevoie să ne riscăm propria siguranță, nu este nevoie să mergem într-un teatru de război pentru a oferi ajutoare în Gaza, pe care guvernul italian și autoritățile competente le-ar fi putut oferi în câteva ore’, a adăugat Meloni în fața presei italiene din New York, cu câteva ore înainte de discursul său la Adunarea Generală a ONU.

Flotila Global Sumud, care încearcă să treacă de blocada israeliană pentru a trimite ajutoare în Gaza pe mare, a afirmat miercuri că în cursul nopții a fost atacată cu drone în apele internaționale, susținând că acest lucru echivalează cu un atac asupra Italiei și asupra altor țări ale căror ambarcațiuni sunt implicate, relatează agenția de presă italiană ANSA.

Flotila afirmă că ambarcațiunile sale au fost lovite cu proiectile sonice și rachete de semnalizare și pulverizate cu presupuse substanțe chimice, în timp ce comunicațiile radio au fost bruiate, iar apelurile de ajutor au fost blocate, în timp ce navigau la sud-vest de Creta. Catargul uneia dintre ambarcațiuni ar fi fost lovit și distrus, iar alte nave au suferit, de asemenea, avarii.

