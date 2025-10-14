Deși acordul de pace intermediat de Donald Trump a reușit, cel puțin temporar, să oprească luptele din Gaza, liderii europeni rămân sceptici.

Diplomați și oficiali din Bruxelles, Londra și alte capitale europene avertizează că Israelul nu ar trebui să conteze pe o „uitare rapidă” a tragediei palestiniene.

Potrivit surselor citate de POLITICO, aceștia cred că presiunea diplomatică asupra guvernului de la Ierusalim trebuie menținută, în ciuda progreselor recente. În opinia lor, opinia publică europeană nu este pregătită să treacă peste moartea a zeci de mii de civili palestinieni, chiar dacă războiul s-a încheiat.

Cerințele Bruxelles-ului: justiție, responsabilitate și reconstrucție

După semnarea în Egipt a acordului de încetare a focului, care a pus capăt conflictului izbucnit după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, oficialii europeni cer un plan solid de reconstrucție pentru Gaza, precum și mecanisme clare de tragere la răspundere pentru distrugerile și pierderile de vieți omenești.

„Europa nu poate fi doar un spectator sau un portofel”, susțin mai mulți diplomați, subliniind că Uniunea Europeană dorește să joace un rol politic activ în procesul de pace, nu doar să finanțeze reconstrucția.

Macron și presiunea pentru recunoașterea statului Palestina

În ultimii doi ani, războiul din Gaza a adâncit fracturile din interiorul Uniunii Europene, provocând proteste masive pro-palestiniene și o creștere a atacurilor antisemite.

Franța, prin vocea președintelui Emmanuel Macron, a condus o campanie pentru recunoașterea statului Palestina în cadrul unei conferințe ONU, întărind apelurile internaționale către Israel pentru încetarea atacurilor și accesul liber al ajutorului umanitar.

Bruxelles-ul, divizat asupra sancțiunilor

Comisia Europeană a propus anterior sancțiuni comerciale și restricții de cooperare cu Israelul, însă cele 27 de state membre nu au reușit să ajungă la un acord comun. Disensiunile persistă, iar posibilitatea ridicării acestor sancțiuni este acum analizată cu prudență.

În paralel, noul ambasador israelian la UE a cerut reluarea cooperării bilaterale, însă Bruxelles-ul condiționează orice decizie de îmbunătățirea situației umanitare din Gaza.

Europa cere justiție, dar rămâne împărțită

Liderii europeni au insistat asupra necesității unei „responsabilități clare” pentru distrugerea Gazei, unde aproximativ 60.000 de civili și-au pierdut viața.

Germania analizează ridicarea restricțiilor la exportul de arme către Israel, în timp ce Franța și Marea Britanie consideră că orice relaxare a presiunii ar fi prematură.

