Temeri de pandemie după apariția unei noi tulpini virale în China. O variantă de „gripă a bovinelor” ar putea trece la oameni

O nouă variantă virală identificată în China stârnește îngrijorare în rândul comunității științifice, după ce cercetătorii au descoperit că un virus al gripei care afectează vitele ar putea fi în curs de adaptare la transmiterea între oameni.

Vine o nouă pandemie?

Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Cercetare Veterinară din Changchun, virusul Influenza D (IDV) – până acum considerat specific animalelor – ar fi suferit mutații semnificative, ceea ce îi permite să se multiplice în celule ale căilor respiratorii umane.

Echipa de cercetare a analizat o tulpină denumită D/HY11, detectată pentru prima dată la bovine în nord-estul Chinei, în 2023. Experimentele de laborator au arătat că aceasta poate infecta atât țesuturi animale, cât și celule umane cultivate în laborator. Mai mult, testele pe dihori, un model biologic utilizat pentru a evalua potențialul de transmitere la oameni, au demonstrat că virusul se poate răspândi prin aer, fără contact direct între indivizi.

Un alt rezultat alarmant vine din analizele serologice: 74% dintre persoanele din nord-estul Chinei prezentau anticorpi specifici virusului IDV, semn că au fost expuse la acesta, iar procentul urca la 97% în rândul celor cu simptome respiratorii. Deși nu este confirmat dacă virusul se transmite deja între oameni, autorii studiului susțin că infecțiile nu mai sunt izolate și că virusul „a devenit o problemă persistentă pentru bovine și oameni deopotrivă”.

Virusul s-a dovedit capabil să infecteze și să se multiplice în celule provenite de la câini, porci și oameni, demonstrând o versatilitate biologică rar întâlnită. Cercetătorii avertizează că această capacitate, combinată cu transmiterea aeriană observată la animale, reprezintă „un semnal timpuriu al unui potențial risc pandemic”.

Autorii studiului au început să testeze sensibilitatea virusului la medicamente antivirale existente, pentru a evalua dacă tratamentele folosite împotriva gripei umane ar putea fi eficiente și împotriva noii tulpini.

Deocamdată, Organizația Mondială a Sănătății nu a emis o alertă oficială, însă mai multe echipe internaționale de cercetare au început să monitorizeze evoluția tulpinii D/HY11, pe fondul temerilor că virusul ar putea deveni următorul agent patogen cu potențial pandemic.

