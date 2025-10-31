România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici venituri bugetare din taxe și contribuții sociale raportate la Produsul Intern Brut (PIB), potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

În anul 2024, ponderea totală a taxelor și contribuțiilor în PIB a fost de doar 28,8%, în creștere față de 27,5% în 2023, dar cu mult sub media UE, care a ajuns la 40,4%.

La nivel european, doar Irlanda (22,4%) a avut o pondere mai redusă decât România, în timp ce Malta (29,3%) a ocupat locul al treilea în clasamentul statelor cu cea mai scăzută colectare.

Danemarca, Franța și Belgia – campioanele fiscalității europene

La polul opus, cele mai ridicate niveluri ale ponderii taxelor și contribuțiilor sociale în PIB au fost consemnate în Danemarca (45,8%), Franța (45,3%) și Belgia (45,1%).

Datele arată o discrepanță majoră între țările nordice și vest-europene, unde colectarea fiscală este consistentă, și cele din estul Europei, care continuă să se confrunte cu dificultăți în administrarea veniturilor bugetare.

Creșteri în majoritatea statelor UE

În ansamblu, 22 de state membre au înregistrat creșteri ale ponderii taxelor și contribuțiilor sociale în PIB în 2024 față de 2023.

Cele mai mari avansuri s-au observat în Malta (de la 26,7% la 29,3%), Letonia (de la 33% la 35,5%) și Slovenia (de la 36,8% la 38,8%).

România a urmat același trend, însă creșterea de la 27,5% la 28,8% o menține mult sub media europeană, semn al unei baze fiscale restrânse și al unei colectări ineficiente.

România, printre statele cu cele mai mici venituri din impozitul pe venit

În termeni absoluți, veniturile din taxe au crescut în toate țările Uniunii Europene în 2024, cu excepția Finlandei. Cele mai mari creșteri procentuale s-au înregistrat în Malta (+21%) și România (+16%), potrivit Eurostat.

Totuși, structura veniturilor rămâne dezechilibrată: România a colectat doar echivalentul a 6% din PIB din taxele pe venit, cel mai mic nivel din întreaga Uniune.

În plus, taxele pe capital lipsesc aproape complet, la fel ca în Estonia, Slovacia și Suedia.

