Taxă de drum pentru camioane pe șoselele din Vâlcea: Cei care strică, plătesc!

Consiliul Județean Vâlcea pregătește introducerea unei taxe speciale pentru vehiculele de mare tonaj care circulă pe drumurile județene

După ce mai multe șosele au fost degradate de transporturile grele, președintele CJ, Constantin Rădulescu, a explicat, în cadrul unei ședințe, că proiectul vizează o „rovinietă județeană”, aplicabilă transportatorilor care depășesc limitele de tonaj. „DJ 678 și DJ 678 A au fost afectate vizibil. Cei care folosesc drumurile intens și le distrug trebuie să suporte costurile”, a declarat acesta, scrie Hotnews.

Rădulescu a cerut poliției rutiere și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri să intensifice verificările pentru depistarea camioanelor supraîncărcate. Totodată, a criticat firmele care exploatează materiale din albia râurilor și lasă noroi pe asfalt. „În alte țări, mașinile sunt spălate înainte să iasă pe drumuri. La noi, trebuie să stăm cu ochii pe ei ca să respectă reguli elementare”, a adăugat șeful CJ.

